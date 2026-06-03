Vinh danh loạt doanh nghiệp bất động sản 03/06/2026 09:25

(PLO)- Giải thưởng Quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ tôn vinh thành tích kinh doanh mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch của thị trường sang phát triển xanh, minh bạch, ứng dụng công nghệ và đề cao trách nhiệm xã hội.

Tối 2-6, Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức lễ trao Giải thưởng Quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng giải thưởng có ý nghĩa với cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản và quá trình hình thành các chuẩn mực phát triển mới của ngành trong giai đoạn tới.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, những doanh nghiệp, dự án và tổ chức được vinh danh năm nay không chỉ cho thấy năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và thích ứng trước biến động thị trường, mà còn phản ánh tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và trách nhiệm với cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và VNREA trao giải thưởng cho các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam.

Đáng chú ý, giải thưởng năm nay không dừng ở việc ghi nhận các dự án đạt hiệu quả đầu tư, kinh doanh. Ban tổ chức cũng đặt trọng tâm vào các giá trị đang trở thành xu hướng phát triển mới của thị trường như chuyển đổi số, phát triển bền vững, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Theo ông Sinh, đây chính là những chuẩn mực mà thị trường bất động sản Việt Nam cần hướng tới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực cho thị trường.

Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam là Công ty Cổ phần Vinhomes.

Mục tiêu là thúc đẩy phát triển nhà ở, thị trường bất động sản và hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, thích ứng và bao trùm hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ kỳ vọng với sự điều hành của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành cùng tinh thần chủ động của doanh nghiệp, thị trường bất động sản sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới theo hướng minh bạch hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.

Ở góc độ hiệp hội, TS. Nguyễn Văn Khôi, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, đánh giá giải thưởng đang góp phần lan tỏa các giá trị phát triển mới của thị trường gồm minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả và có trách nhiệm với an sinh xã hội.

Theo ông Khôi, các doanh nghiệp và dự án được vinh danh không chỉ nổi bật về quy mô đầu tư hay hiệu quả kinh doanh, mà còn thể hiện vai trò kiến tạo không gian sống, không gian sản xuất và môi trường phát triển mới cho người dân và doanh nghiệp.

Ông cũng kỳ vọng các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xây dựng văn hóa kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.