Cần Thơ: 2 nhà máy điện rác đảm nhận xử lý gần 700 tấn/ngày 19/06/2026 16:39

(PLO)- Sở NN&MT TP Cần Thơ cho biết, dự kiến, sau khi được Bộ NN&MT kiểm tra, thông báo vận hành thử nghiệm, nhà máy điện rác ở Hậu Giang sẽ xử lý thêm lượng rác đang chứa tạm tại Hòa An, hoàn thành trong năm 2029.

Chiều nay 19-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo đài quý II để cung cấp thông tin định kỳ. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã có văn bản cung cấp thông tin về các lĩnh vực của ngành.

Vấn đề rác thải ở khu vực đô thị trung tâm TP Cần Thơ luôn được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: NN

Trong đó, về tình hình thu gom, xử lý rác thải, Sở NN&MT cho biết đã chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn quản lý theo quy định pháp luật.

Theo số liệu thống kê, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý trên địa bàn TP khoảng 1.200 - hơn 1.712 tấn/ngày với tỉ lệ thu gom và xử lý ở khu vực đô thị đạt 96,76%.

Hiện trên địa bàn TP có khoảng 19 đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; 5 Nhà máy/khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Cụ thể trên địa bàn hai nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện, gồm Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB làm chủ đầu tư, tiếp nhận tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 529,57 tấn/ngày (4 quận, huyện Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Thới Lai của TP Cần Thơ cũ).

Nhà máy điện rác Hậu Giang do Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang làm chủ đầu tư, tiếp nhận và xử lý toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (cũ) với khối lượng bình quân khoảng 160 tấn/ngày.

Dự kiến, sau khi được Bộ NN&MT kiểm tra, thông báo vận hành thử nghiệm, Công ty sẽ khai thác thêm lượng rác đang chứa tại bãi rác tạm Hòa An (chứa tạm từ ngày 21-6-2019 đến ngày 28-2-2025) để đưa vào nhà máy xử lý, hoàn thành xử lý toàn bộ lượng rác chứa tạm trong năm 2029.

Đốt rác không thu hồi năng lượng có Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Minh Thông, tiếp nhận tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 148,35 tấn/ngày của 5 quận, huyện là Ô Môn, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền và Thốt Nốt, của TP Cần Thơ cũ).

Ủ làm phân Compost có Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Sóc Trăng do Công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng làm chủ đầu tư với công suất thiết kế 320 tấn/ngày, trong đó xử lý chất thải rắn thành phần hữu cơ với công suất 100 tấn rác hữu cơ/ngày và chôn lấp lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 215 tấn/ngày.

Ngoài ra TP hiện tại có 29 bãi rác lộ thiên đang hoạt động quy mô diện tích 1-2 ha trên địa bàn các xã, phường tỉnh Sóc Trăng cũ. Tổng lượng thu gom khoảng 157 tấn/ngày. Tổng lượng rác tồn đọng khoảng 100.000 tấn rác.

Thời gian qua, Sở NN&MT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức nhiều đợt khảo sát, rà soát công tác vệ sinh môi trường tại điểm tập kết, trạm trung chuyển, các điểm tồn đọng rác thải sinh hoạt trên vỉa hè tại các tuyến đường ở cửa ngõ ra vào TP, khu dân cư. Qua đó nhằm chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

“Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý lượng rác thải phát sinh, kiên quyết không để rác thải ùn ứ tại các khu dân cư, điểm tạm tập kết trung chuyển rác, nhất là ở khu vực trung tâm TP. Đặc biệt là các ngày lễ, tết không để xảy ra tình trạng rác thải bị ùn ứ tại một số điểm tạm tập kết trung chuyển rác ở các phường trung tâm TP” – văn bản của Sở NN&MT nêu.