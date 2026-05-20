Công ty giấy ở Đà Nẵng bị phạt 420 triệu đồng do vi phạm về môi trường 20/05/2026 14:13

(PLO)- Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung ở Đà Nẵng bị xử phạt 420 triệu đồng do có vi phạm về môi trường.

Ngày 20-5, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung. Địa chỉ trụ sở chính của công ty tại lô 4, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Công ty này bị phạt 420 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải đối với lò hơi công suất 5 tấn/giờ của dự án đầu tư phát triển dây chuyền máy xeo tự động và nâng công suất máy sóng do công ty này làm chủ đầu tư trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.

Công ty vi phạm về bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa do AI tạo

Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 22-4-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung có hành vi vi phạm hành chính: Không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hành vi này quy định tại điểm c, khoản 4, điều 14 Nghị định 45/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.