Gây ô nhiễm môi trường, 2 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 700 triệu đồng 18/04/2026 10:43

(PLO)- Hai doanh nghiệp tại Gia Lai bị xử phạt hành chính hơn 700 triệu đồng do có hành vi xả thải và mua bán chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Hồng Hoa (cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường An Nhơn) đã chuyển giao, mua bán trái phép hơn 5 tấn chất thải nguy hại cho các tổ chức, cá nhân không có chức năng xử lý.

Xác định đây là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ phát tán chất độc ra môi trường, đơn vị đã lập biên bản và xử phạt hành chính 470 triệu đồng.

Hệ thống khí thải của Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên có nồng độ khí CO vượt quy định. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên (cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam) xả thải có dấu hiệu bất thường. Kết quả giám định cho thấy nồng độ khí CO trong khí thải vượt 1,16 lần so với quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường, công ty này bị xử phạt hành chính số tiền hơn 243 triệu đồng.