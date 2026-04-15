20.000 tấn chất thải bị tuồn ra môi trường: Lộ diện ‘bà trùm’ đứng sau 15/04/2026 11:57

(PLO)-‘Bà trùm’ lập hệ sinh thái nhiều công ty môi trường rồi chỉ đạo đổ trộm hơn 20.000 tấn chất thải rắn ra môi trường để thu lợi bất chính.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trang xây dựng một “hệ sinh thái” khép kín, sử dụng các công ty có giấy phép môi trường, ký hợp đồng xử lý chất thải với giá rất thấp nhằm thu hút khách hàng. Sau khi tiếp nhận chất thải, thay vì xử lý đúng quy định, nhóm này lại tìm cách đổ thải trái phép ra môi trường.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các công ty do Trang điều hành đã vận chuyển hàng trăm chuyến xe đầu kéo, mỗi chuyến từ 25 đến 30 tấn, tương đương hơn 20.000 tấn chất thải, đem chôn lấp, san lấp mặt bằng hoặc đổ trực tiếp ra môi trường tại nhiều địa điểm ở TP.HCM và các tỉnh như Đồng Tháp, Tây Ninh.