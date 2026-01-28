Bắt khẩn cấp 3 giám đốc đổ trộm hơn 7.000 tấn chất thải ở Hà Nội 28/01/2026 06:33

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp bốn người, trong đó có ba giám đốc doanh nghiệp môi trường, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường do tổ chức đổ trái phép chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp.

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Họa; Trần Hồng Sơn (Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Phát triển Hà Nội); Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Hà Nội) và Nguyễn Tống Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường ECON Hà Nội) để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Giám đốc Nguyễn Văn Họa. Ảnh: CA.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú xã Gia Lâm, TP Hà Nội) thuê, quản lý và sử dụng khoảng 2.300 m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng.

Khu đất này không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đổ thải. Họa cũng không được cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Địa điểm hiện trường. Ảnh: CA.

Do mặt bằng thấp hơn mặt đường khoảng 3 m, Họa cho các xe vận chuyển đổ trái phép chất thải rắn thông thường, chủ yếu là phế thải xây dựng, để thu lợi từ 100.000 đến 150.000 đồng/chuyến.

Khi chất thải đổ cao, Họa thuê người san gạt và phủ đất lên trên. Để né tránh kiểm tra, việc đổ thải chủ yếu diễn ra ban đêm. Bên ngoài khu đất được che bằng hoạt động kinh doanh cây cảnh, cho thuê gian hàng.

Nguyễn Văn Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Cơ quan công an xác định Sơn, Hồng và Phương đã chỉ đạo lái xe của các công ty vận chuyển chất thải xây dựng từ công trình đến đổ trái phép tại khu đất của Họa, dù biết nơi này không được phép tiếp nhận, xử lý chất thải.

Cụ thể, công ty của Sơn đã đổ 289 chuyến trong năm 2025, mỗi chuyến khoảng 12 m³, tương đương hơn 3.800 tấn. Từ cuối năm 2024 đến tháng 4-2025, công ty của Hồng đổ 612 chuyến, khoảng 6.700 tấn. Công ty của Phương đổ 345 chuyến, tổng khoảng 4.200 tấn.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là 7.829.503 kg, trên diện tích 2.331,93 m², tương đương 7.117,73 m³. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ tài liệu và lời khai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường; ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Họa, Sơn, Hồng và Phương. Các quyết định này đã được VKSND phê chuẩn.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.