Khởi tố người giúp việc hành hạ cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội 27/01/2026 16:44

(PLO)- Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố về tội hành hạ người khác.

Ngày 27-1, Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị B (47 tuổi, trú Thanh Hoá) về tội hành hạ người khác.

Người giúp việc hành hạ cụ bà 90 tuổi.

Nạn nhân là cụ Hoàng Thị N (90 tuổi, trú ở ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng). Chiều cùng ngày, người thân của cụ N cho biết hiện sức khoẻ của cụ còn yếu, tinh thần hoản loạn và cụ sợ tiếp xúc với người ngoài và nhạy cảm với tiếng động.

Như PLO đã thông tin, ngày 12-1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh Nguyễn C về việc mẹ anh là bà N bị đột quỵ nên thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Vào ngày 10-1, anh Nguyễn C qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán sưng đỏ. Kiểm tra camera gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Thời gian qua, gia đình anh Nguyễn C thuê chị B giúp việc với mức lương 11 triệu đồng/tháng và có lương tháng 13, được nghỉ tết 10 ngày ngoài ra gia đình còn cho thêm tiền tiêu vặt.