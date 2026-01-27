Vụ cụ bà 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành: Có dấu hiệu tội gì? 27/01/2026 14:25

(PLO)- Luật sư nhận định hành vi bạo hành cụ bà 90 tuổi có dấu hiệu của tội hành hạ người khác, theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Mới đây, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc người giúp việc bị tố bạo hành một cụ bà 90 tuổi tại nhà riêng ở ngõ 190 Lò Đúc.

Theo trình báo của anh Nguyễn C, do mẹ là bà N bị đột quỵ nên gia đình thuê người chăm sóc tại nhà. Khi đến thăm, anh C phát hiện tai và mắt bên phải của bà N bị thâm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Kiểm tra camera gia đình, anh C phát hiện nữ giúp việc trong quá trình chăm sóc đã nhiều lần đánh bà N.

Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi bạo hành cụ bà 90 tuổi có dấu hiệu tội phạm hay không?

Trao đổi với PV, Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hành vi bạo hành cụ bà 90 tuổi có dấu hiệu của tội hành hạ người khác, theo Điều 140 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Theo quy định, hành hạ người khác được hiểu là hành vi cố ý gây đau đớn hoặc khổ sở cho người khác, có thể về thể xác hoặc tinh thần. Cụ thể, về thể xác có thể là các hành vi như đánh đập, đá, tát, bóp cổ, bỏ đói, nhốt, không cho ngủ; về tinh thần là lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa, gây tổn thương tâm lý hoặc cảm xúc.

Căn cứ Điều 140 BLHS, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 BLHS 2015 (Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình) thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi gây ra.

Người thân cụ bà 90 tuổi tố người giúp việc bạo hành. Ảnh cắt từ video clip.

Trong đó, tình tiết đối xử tàn ác với người già yếu, ốm đau là tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm a khoản 2 Điều 140 BLHS. Trường hợp cơ quan tố tụng không sử dụng tình tiết này để định khung hình phạt thì có thể xem đây là tình tiết tăng nặng TNHS theo điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS (Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên).