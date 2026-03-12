Vụ cấp khống hơn 16.000 chứng chỉ đào tạo lái xe: Hoãn phiên tòa để xác minh thông tin của bị cáo 12/03/2026 11:28

(PLO)- Theo HĐXX, việc xác minh, thu thập chứng cứ về thông tin của một số bị cáo không thể thực hiện tại phiên tòa nên phải hoãn phiên tòa.

Ngày 12-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (GTVT); Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe và Trung tâm Đào tạo lái xe.

Trong đó, bị cáo Hồ Văn Búp (cựu giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) bị đưa ra xét xử về 4 tội danh, gồm: giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp; đưa hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về một hoặc các tội danh nêu trên.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Theo dự kiến, hôm nay đại diện VKSND TP.HCM sẽ đề nghị mức án đối với 30 bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX đã hoãn phiên tòa do cần xác minh lại thông tin đối với hai bị cáo trong vụ án và sẽ mở lại phiên xét xử từ ngày 18-3 đến 20-3.

Theo cáo trạng, Trường Cao đẳng GTVT TƯ III, gồm: Hội đồng Trường; Lãnh đạo Trường; các phòng chức năng, chuyên môn và 6 Trung tâm, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe và Trung tâm đăng kiểm 50-08D.

Ngoài TTĐK 50-08D đã bị khởi tố, điều tra, xét xử trong vụ án khác, 5 Trung tâm thuộc Trường đã có những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài và có hệ thống.

Cáo trạng xác định các cựu cán bộ lãnh đạo Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã không thực hiện nghiêm quy định, giao nhiệm vụ và ký các văn bản ủy quyền cho Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát các trung tâm trực thuộc trong quá trình tổ chức đào tạo, quản lý học viên và quá trình sát hạch.

Điều này dẫn đến tình trạng các trung tâm hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo "khống", cấp hơn 16.000 chứng chỉ trái quy định, làm phát sinh nhiều hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được xét dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe với mục đích trục lợi.

Đơn cử, tại Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới HTVT, bị cáo Hồ Văn Búp với vai trò giám đốc, dù không tổ chức học thực hành nhưng bị cáo vẫn chỉ đạo các bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly yêu cầu các cán bộ, nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký của các giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy.

Trung tâm này đã cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên; gây thiệt hại cho Trung tâm tổng số tiền 14,6 tỉ đồng; mua 421 hóa đơn GTGT khống tại 2 để hợp thức hóa các hồ sơ giảng dạy thực hành, thu lợi bất chính gần 13 tỉ đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn.

Cũng theo cáo trạng, đến ngày 20-6-2022, Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An - Đoàn kiểm tra - Cục Thuế TP.HCM (cũ) đến làm việc với trung tâm và nói qua kiểm tra tài liệu, phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê sai thuế và bị truy thu thuế hơn 40 tỉ đồng.

Để được giúp hợp thức và bỏ qua các sai phạm về thuế của trung tâm, bị cáo Búp đã chỉ đạo Nguyễn Văn Dương và Ngô Thị Hàn Ly đi rút sổ tiết kiệm, gom tiền mặt để đưa hối lộ cho 2 cán bộ thuế 1 tỉ đồng nhằm bỏ qua các sai phạm.