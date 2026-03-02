Cựu giám đốc đưa hối lộ 1 tỉ đồng để 'lách thuế' 40 tỉ đồng 02/03/2026 06:42

Như PLO đã đưa tin, ngày 10-3, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe thuộc Trường Cao đẳng GTVT TƯ III.

Trong đó, các bị cáo Hồ Văn Búp (cựu giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc) cùng 24 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của 5 trung tâm bị xét xử về các tội: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hai cựu cán bộ thuế - Đoàn kiểm tra thuế, Cục Thuế TP.HCM (cũ), gồm: Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An bị xét xử về tội nhận hối lộ.



Để lại suất học cho người có nhu cầu "học nhanh - thi nhanh"

Theo cáo trạng, theo quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, điều kiện được dự thi kết thúc môn học là tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% thời gian thực hành thực tập.

Từ ngày 1-10-2021, bị cáo Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm giám đốc đến ngày 20-9-2022, Trung tâm đào tạo 50 khóa, tổng số 3.854 học viên. Quá trình đào tạo, học viên không đến học đủ số thời gian theo quy định nên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; học viên thi không đạt nhiều... nên ngày càng ít người đến trung tâm để nộp hồ sơ thi bằng lái ô tô.

Bị can Hồ Văn Búp thời điểm khởi tố, khám xét nơi làm việc. Ảnh: CA

Đầu tháng 11-2021, bị cáo Nguyễn Văn Dương và Hồ Văn Búp đưa ra phương án không bắt học viên học lý thuyết, thi hết môn mà chỉ hợp thức hóa số buổi đi học của học viên và việc thi hết môn của học viên.

Để thu hút được nhiều học viên đến nộp hồ sơ, cả hai cùng đưa ra chủ trương chi hoa hồng người mang hồ sơ đến nộp 1-2,5 triệu đồng/hồ sơ.

Thực hiện theo chỉ đạo của Hồ Văn Búp, Mai Thị Bích Hồng (nhân viên tuyển sinh Ban Đào tạo) đã trích hoa hồng cho người môi giới hơn 7,2 tỉ đồng, còn lại nhập quỹ hơn 31 tỉ đồng.

Để bù lại khoản tiền chi hoa hồng cho người môi giới, bị cáo Hồ Văn Búp tiếp tục chủ trương sử dụng hơn 13 tỉ đồng tiền xăng dầu lẽ ra phải phát cho giáo viên dạy thực hành và chỉ đạo Nguyễn Văn Dương liên hệ các cây xăng mua hóa đơn xăng dầu "khống" để hợp thức hóa trong hồ sơ tài chính.

Cũng theo cáo trạng, tại trung tâm còn có tình trạng thu tiền của 2.231 học viên muốn được "học nhanh - thi nhanh" với số tiền 500.000 đồng/học viên.

Cụ thể, bị cáo Búp phân công Mai Thị Bích Hồng sẽ để lại khoảng 1-50 chỉ tiêu không nhận hồ sơ, khi có người đến nộp hồ sơ có nhu cầu muốn "học nhanh - thi nhanh", Hồng thu của người nộp hồ sơ giúp cho học viên 500.000 đồng/1 học viên và chèn vào khóa học mà Hồng đang để lại.

Đến ngày 29-3-2023, Hồng đã thu của 2.231 bộ hồ sơ (tương đương 2.231 học viên) do các giáo viên, công nhân viên nộp hộ với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Đưa hối lộ để không bị truy thu thuế hơn 40 tỉ đồng

Cũng theo cáo trạng, ngày 27-6-2022, Cục Thuế TP.HCM (cũ) đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế tại trung tâm trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2021, thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc.

Bị cáo Trần Ngọc Nhân (khi đó là Trưởng đoàn kiểm tra) và bị cáo Trần Thị Thanh An (thành viên đoàn kiểm tra) đã yêu cầu yêu cầu Ngô Thị Hàn Ly cung cấp hồ sơ, sổ sách kế toán để phục vụ kiểm tra. Ly đã liên hệ và sử dụng tài khoản gmail để gửi tài liệu kế toán cho Trần Ngọc Nhân.

Ngày 20-6-2022, hai bị cáo Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An đến làm việc với Trung tâm. Tại phòng làm việc của Hồ Văn Búp, hai cán bộ thuế nói phát hiện Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế, số tiền bị truy thu thuế tại Trung tâm khoảng hơn 40 tỉ đồng.

Bị cáo Búp đề nghị sẽ chung chi tiền trên để giúp cho Trung tâm "lách thuế" và không bị truy thu số tiền lớn như trên. Hai cựu cán bộ thuế đã chấp thuận nhận số tiền 1 tỉ đồng để bỏ qua các lỗi về thuế và hướng dẫn, làm giúp Trung tâm hợp thức hóa giải trình các chênh lệch thu chi.

Sau buổi làm việc, bị cáo Búp nói với Nguyễn Văn Dương, Ngô Thị Hàn Ly biết thỏa thuận trên và chỉ đạo cả hai đi rút số tiết kiệm, gom tiền mặt số tiền 1,6 tỉ đồng từ nguồn tiền chiếm đoạt tiền xăng của giáo viên thực hành.

Bị can Nguyễn Văn Dương - cựu phó

giám đốc trung tâm. Ảnh: CA

Trưa 27-6-2022, Ly đi rút 3 số tiết kiệm, tổng cộng hơn 1 tỉ đồng và lấy thêm tiền mặt từ Dương cho đủ 1,6 tỉ đồng rồi mang đến giao cho ông Búp tại phòng làm việc.

Cùng ngày, hai cán bộ thuế đến phòng của bị cáo Búp. Tại đây, cựu giám đốc trung tâm đưa cho bị cáo An túi đựng số tiền 1 tỉ đồng (gồm 20 cọc tiền 500.000 đồng/tờ, mỗi cọc 50 triệu đồng, trong gồm: tiền thuê dịch vụ kế toán: 440 triệu đồng; tiền thuế Trung tâm phải nộp 114 triệu đồng và tiền đưa hối lộ là 446 triệu đồng). Sau khi đưa tiền, bị cáo Búp nói "trong và ngoài gì em giúp anh".

Ngày 28-6-2022, bị cáo Nhân gửi vào gmail của Ly các file giải trình thu chi chênh lệch để bị cáo Hồ Văn Búp và Trưởng đoàn kiểm tra ký tên. Ngày 1-7-2022, bị cáo An đưa lại cho Ly 114 triệu đồng để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Sau đó, Hồ Văn Búp báo lại với Ly rằng chỉ đưa cho hai cán bộ thuế số tiền 1 tỉ đồng và mình sẽ chịu trách nhiệm trả lại 600 triệu đồng.