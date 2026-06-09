Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật đất đai 09/06/2026 19:17

(PLO)- Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết góp phần đưa các cơ chế, chính sách đặc thù và yêu cầu của Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định 1020 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ban hành văn bản để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân

Theo kế hoạch, Bộ: Công an, Tài chính, NN&MT, Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị, tọa đàm, tài liệu phổ biến, tài liệu truyền thông Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết.

Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị, tọa đàm, tài liệu phổ biến, tài liệu truyền thông, các bài đăng trên báo, tạp chí, phóng sự. Việc này phải thực hiện trong năm 2026.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên ngành tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án của Nghị quyết để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Thời gian thực hiện là tháng 8-2026.

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trước năm 2024.

Còn Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Thời gian thực hiện là tháng 7-2026.

Cũng trong tháng 7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết để xử lý kỷ luật với các cá nhân là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, các bộ: Tài chính, NN&MT, Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Nghị quyết trong trường hợp cần thiết. Thời gian thực hiện việc rà soát được nêu rõ: "chậm nhất ngày 30-8".

Mặt khác , các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp gửi Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới về cơ quan có thẩm quyền trong tháng 6-2026.

Các Bộ : Công an, Tài chính, NN&MT, Xây dựng và Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành Nghị quyết.

Đồng thời, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về Nghị quyết; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết.