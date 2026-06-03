Bộ Xây dựng thông tin về cơ chế đất đai, tín dụng đột phá cho nhà ở cho thuê 03/06/2026 19:38

(PLO)- Để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho thuê, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Chiều tối 3-6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Xây dựng đã thông tin về cơ chế đất đai, tín dụng đột phá để thu hút nhà đầu tư tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, thực tế mô hình nhà ở cho thuê không phải mới, pháp luật hiện hành đã có quy định. Đặc biệt, Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định rất rõ 3 hình thức về nhà ở cho thuê và nhà ở cho thuê mua.

Tuy nhiên kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua, đặc biệt là với phân khúc nhà ở cho thuê vẫn hạn chế. Trong bối cảnh đô thị hóa rất nhanh và nhu cầu ở tăng cao, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cần phải có các biện pháp mạnh mẽ, ưu đãi vượt trội hơn nữa để đẩy mạnh phân khúc này.

Đại diện Bộ Xây dựng nhắc lại, trong các cuộc họp gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ ngành, địa phương nghiên cứu cơ chế, chính sách tổ chức thực hiện đẩy nhanh, mạnh phân khúc này. Riêng với Bộ Xây dựng, Thủ tướng giao 3 nhóm nhiệm vụ chính.

Thứ nhất là nhóm nhiệm vụ về đề xuất để hoàn thiện cơ chế chính sách. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất kịp thời cơ chế chính sách mới quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để cụ thể hóa vào Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), phấn đấu trình Quốc Hội thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Theo Bộ Xây dựng, tinh thần tập trung là chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân; nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu về cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, tài chính làm sao để dễ tiếp cận quỹ đất, nguồn vốn tín dụng phát triển các dự án này.

Bên cạnh nhà ở để bán, theo Bộ Xây dựng cũng cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn như khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng khác.

“Bên cạnh rất nhiều giải pháp, Bộ Xây dựng tập trung vào hai giải pháp chính. Hướng đến tới đây sẽ sửa đổi luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản”, đại diện Bộ Xây dựng nói.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát, ban hành những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Bộ này cho biết đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở, nhà ở cho thuê. Đặc biệt là chú trọng tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy với nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa.

Với nhóm nhiệm vụ thứ ba, Bộ Xây dựng cho biết sẽ phối hợp với địa phương và các bộ, ngành. Trước mắt là phối hợp với các địa phương lớn là Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng để xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng nhằm có cơ sở để quy hoạch, phân bổ nguồn lực tránh lệch pha cung - cầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ tham mưu Chính phủ để Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương trên cả nước.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đề xuất cơ chế phù hợp huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà cho thuê. Cùng với đó là cơ chế vận hành quản lý gồm các quản lý kinh doanh thương mại tại các khu nhà ở cho thuê.