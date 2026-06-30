36 năm Pháp Luật TP.HCM: Một tờ báo chuyên về pháp lý nhưng đậm dấu nhân văn 30/06/2026 13:00

(PLO)- Tinh thần của Pháp Luật TP.HCM hẳn sẽ còn đọng lại không chỉ trong tâm tưởng mà còn ở hành động của mỗi người.

Tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc với báo Pháp Luật TP.HCM. Kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ là liên quan đến con gái tôi.

Một ngày cuối tháng 11-2004, sau khi đưa vợ vào bệnh viện chuẩn bị sinh, tôi chạy qua tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM (trên đường Nguyễn Tri Phương) để nhận nhuận bút. Hồi đó còn khó khăn, cuối tháng chưa có lương nên tôi rất trông cậy khoản nhuận bút này… Bấy giờ tôi đã có khoảng hai năm cộng tác với báo, những bài viết về tin xét xử, các ý kiến về thể thao và pháp lý, cả trên báo ngày và nguyệt san. Lần đó, tôi nhận nhuận bút năm bài, được tổng cộng 1 triệu đồng, vừa đủ chi phí cho cuộc vượt cạn của vợ... Không biết có phải duyên không mà đến năm 2026 này, con gái sinh vào năm 2004 đó đã tốt nghiệp cử nhân luật, như một sự gắn kết thật đặc biệt!

Đầu năm 2015, tôi tham gia cuộc thi “Cảm xúc Fair Play” với bài viết “Giải Fair Play - Tôn vinh cái đẹp để đẩy lùi cái xấu”. Trong bài viết, tôi nhắc lại ý tưởng về một giải thưởng dành cho lối chơi đẹp trong bóng đá ở một bài báo mà tôi viết 13 năm trước trên một tờ báo thể thao. Bài viết ký tên Trúc Giang, là tên con gái đầu lòng của tôi và cũng là bút danh tôi thường dùng, đã đoạt giải nhất trong cuộc thi đó... Mọi người đều biết vào năm 2012, báo Pháp Luật TP.HCM là đơn vị báo chí tổ chức giải thưởng này và là giải thưởng uy tín đầu tiên tại Việt Nam vinh danh những cá nhân, tập thể có hành vi cao thượng, lối chơi đẹp mắt và mang lại giá trị nhân văn sâu sắc trong bóng đá…

Ông Nguyễn Minh Hải chụp ảnh lưu niệm cùng phóng viên, biên tập viên của báo tại buổi họp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HG

Sau này tôi có nhiều bạn bè và học trò công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM; rồi gần đây, do điều kiện công tác, tôi thường tham dự các hoạt động của báo. Bên cạnh chữ “pháp luật” có vẻ rất nghiêm trang, khuôn phép, tôi luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp, sẻ chia của cán bộ, phóng viên, người lao động của báo. Tôi biết có những tình huống khá phức tạp về mặt pháp lý nhưng lãnh đạo và tập thể báo đã xử sự rất nhân văn, nghiêm khắc nhưng tạo cơ hội và tràn ngập tính bao dung… Tính nhân văn đó thể hiện rõ trong ứng xử với nhau và trong từng sản phẩm báo chí: Tất cả vì con người!

Khác với cách hiểu đơn thuần rằng báo chí pháp luật chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền quy định pháp luật, báo Pháp Luật TP.HCM trong nhiều năm qua đã thực hiện khá tốt chức năng phản biện xã hội thông qua việc phát hiện bất cập, phân tích nguyên nhân, kiến nghị giải pháp và tạo diễn đàn tranh luận chính sách. Điểm đáng chú ý là sự phản biện của báo luôn theo hướng xây dựng chính sách tốt hơn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Một nét riêng của báo Pháp Luật TP.HCM là phản biện không chỉ dựa trên lý thuyết pháp lý mà dựa trên những vụ việc cụ thể. Thông qua nhiều chuyên mục, báo đã nhiều lần chỉ ra những vấn đề như thủ tục hành chính gây phiền hà người dân, các quy định chồng chéo nhau, những khoảng trống pháp lý, sự bất nhất trong áp dụng pháp luật giữa các địa phương, các quy định không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội... Từ những trường hợp cụ thể, báo mở rộng thành các vấn đề chính sách cần sửa đổi. Đây là dạng phản biện được cho là có sức thuyết phục cao vì xuất phát từ thực tiễn và nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đặc biệt, báo Pháp Luật TP.HCM ghi dấu ấn mạnh mẽ với những tuyến bài điều tra, phóng sự nổi bật, gây tiếng vang lớn trong xã hội. Chẳng hạn, loạt bài điều tra về đường dây mua bán thận trái phép, là một trong những tuyến điều tra được nhắc đến nhiều nhất của báo trong những năm gần đây. Sau khi loạt bài được đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người trái phép. Qua đó, đã cảnh báo một loại tội phạm nguy hiểm và có tính chất nhân đạo đặc biệt nghiêm trọng; góp phần bảo vệ những người nghèo, dễ bị tổn thương; thúc đẩy cơ quan chức năng xử lý hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người; đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về hiến ghép tạng đúng quy định.

Báo Pháp Luật TP.HCM cũng duy trì nhiều tuyến bài phản ánh về xây dựng không phép, sai phép; phân lô bán nền trái quy định; về các dự án chậm triển khai; tranh chấp đất đai kéo dài; những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Từ đây, báo đã góp phần phát hiện vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân mua nhà, mua đất; thúc đẩy để cơ quan quản lý rà soát và xử lý sai phạm; cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện quy định quản lý trật tự xây dựng…

Báo cũng dành nhiều đầu tư để điều tra về các vấn đề xã hội mới phát sinh, như tình trạng trẻ em bị xâm hại; các hình thức bóc lột lao động; tệ nạn xã hội núp bóng một số loại dịch vụ; những nhóm đối tượng lợi dụng khách du lịch để trục lợi… Các loạt bài này góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, bảo vệ hình ảnh của TP.HCM, đồng thời tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Có thể nói báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là cơ quan báo chí tuyên truyền pháp luật mà còn là một kênh phản biện chính sách và giám sát xã hội có uy tín, góp phần quan trọng vào việc phát hiện bất cập, tập hợp trí tuệ xã hội, thúc đẩy sửa đổi và hoàn thiện nhiều quy định pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng. Đây là một trong những dấu ấn nổi bật của báo chí TP.HCM trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Từ ngày 1-7-2026, thực hiện việc sắp xếp hệ thống báo chí TP, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ dừng hoạt động. Với nhiều người, hẳn sẽ có sự nuối tiếc không nhỏ, không chỉ vì những đóng góp hay uy tín của báo trong đời sống xã hội mà còn nhiều kỳ vọng ở một tờ báo chuyên sâu về khía cạnh pháp luật của TP. Dẫu vậy, tinh thần của Pháp Luật TP.HCM hẳn sẽ còn đọng lại không chỉ trong tâm tưởng mà còn ở hành động của mỗi người là thúc đẩy phương châm “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, như nhận định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong bức thư chúc mừng 35 năm thành lập báo vào năm 2025.

36 năm lan tỏa mạch chảy ngầm của tình người Được là một bạn đọc trung thành của báo Pháp Luật TP.HCM đã là một điều thú vị, huống chi tôi còn được may mắn làm một người đồng hành với tờ báo, từ việc cộng tác viết bài, chia sẻ tin tức tới việc tham gia vào những hoạt động nghĩa tình từ các câu chuyện trên bài báo. Tôi viết về Sài Gòn - TP.HCM rất nhiều, chủ yếu qua những câu chuyện kể, tôi muốn gửi đến bạn đọc hình ảnh một TP hào sảng và tình nghĩa nhưng câu chuyện tôi kể trong sách khác với câu chuyện trên một bài báo, bởi bài báo cần đầy đủ thông tin và hình ảnh và mang một giá trị lan tỏa lớn hơn rất nhiều. Báo Pháp Luật TP.HCM, trong mắt tôi luôn khác với các tờ báo khác, bởi tin tức không chỉ mang giá trị thông tin đơn thuần, mà còn là một cách để lan tỏa sự tử tế, lan tỏa các giá trị nhân văn. Tác giả Đàm Hà Phú nhận giải nhì giải Báo chí TP.HCM năm 2014 khi tham gia tuyến bài “Người Sài Gòn tử tế” của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: Tư liệu Một câu chuyện về lòng tốt nho nhỏ, về những chuyện tử tế, những khúc mắc được giải bày, những khó khăn được giúp đỡ, những hoạn nạn được sẻ chia… trên báo sẽ tạo ra một làm sóng, tuy lặng thầm nhưng rất mạnh mẽ, tạo ra những mạch chảy của tình người, của những điều tốt đẹp mà chúng ta hướng tới. Với 36 năm miệt mài phụng sự bạn đọc, điều mà tôi luôn trân quý ở tờ báo là giữ được và lan tỏa mạch chảy ngầm của tình người đó, đó có lẽ một di sản lớn mà nhiều thế hệ anh chị em phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và bạn đọc cùng tạo ra. Mong rằng với những điều tốt đẹp và đáng tự hào mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đóng góp suốt 36 năm qua, chúng ta sẽ tiếp tục sứ mệnh ấy, bằng cách này hay cách khác, giữ cho ngọn lửa nhiệt thành tiếp tục lan tỏa mãi… ĐÀM HÀ PHÚ