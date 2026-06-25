Nguyễn Bảo Trâm - một nhà báo, luật sư tận tụy, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái

Thế là luật sư Nguyễn Bảo Trâm đã ra đi ở cái tuổi 58, cái tuổi còn đang ở độ chín của đời người. Em ra đi trong lặng lẽ sau những ngày tháng tự mình vật lộn với bệnh tật vì không muốn ai đến thăm.
Tài đức vẹn toàn trong sự nghiệp bảo vệ công lý
Anh nhớ em! Nhớ những kỷ niệm thật đẹp của anh em mình trong những ngày khó khăn cùng làm báo Pháp Luật TP.HCM đầu những năm 1990. Em là một nữ nhà báo có tấm lòng trong sáng và ngòi bút sắc sảo, đã để lại nhiều bài viết còn đọng lại trong lòng người đọc.
Cho đến bây giờ, bạn đọc hẳn còn nhớ loạt bài phóng sự “Tôi đi tìm Bao Công” của em viết cùng nhà báo Đức Hiển (hiện là Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM).
Hai PV trong vai những người dân đi khiếu kiện, trực tiếp sống với họ gần một tháng trời tại Hà Nội để làm nên thiên phóng sự đầy sức thuyết phục, có tác động rất hiệu quả đến những người cầm cân nảy mực chốn pháp đình. Loạt bài này có tiếng vang rất lớn trong nền báo chí Việt Nam cuối những năm 1990, đã xuất sắc đạt giải B (không có giải A) thể loại Phóng sự - Điều tra tại giải Báo chí quốc gia năm 1998.
Anh nhớ em! Nhớ những kỷ niệm cùng một nữ luật sư đồng nghiệp trung thực thẳng thắn, dũng cảm; một luật sư tài đức vẹn toàn trong sự nghiệp bảo vệ công lý, thấm đẫm lòng yêu thương trước số phận pháp lý của con người. Anh nhớ mãi hình ảnh của em, một nữ luật sư mảnh khảnh tại các phiên tòa lớn như Tân Trường Sanh, Minh Phụng-Epco, Năm Cam…
Trong vụ án Minh Phụng-Epco, anh là người bào chữa cho Tăng Minh Phụng; còn em là người bào chữa cho vợ Minh Phụng là Trần Thị Thương. Anh em mình đã có nhiều lần trao đổi với nhau về kỹ năng bào chữa và anh luôn ghi nhận ý kiến sắc sảo của em. Kỹ năng viết của một nhà báo đã giúp em chuyển tải thành công trong bài bào chữa với những luận cứ chặt chẽ, đầy sức thuyết phục giữa pháp đình.
Giữ gìn ngọn lửa tâm đức cho nhiều thế hệ học trò
Em còn là người nhiệt tình tham gia những nhiệm vụ mà Đoàn Luật sư TP.HCM phân công trong Ban chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật của đoàn với áp lực công việc thật nặng nề mà không một tiếng than vãn. Rồi những chuyến đi “Mùa hè xanh” mang pháp luật đến với những người dân vùng sâu, vùng xa bằng tấm lòng thiện nguyện, em đã gây ấn tượng thật tốt đẹp về giới luật sư trong cộng đồng xã hội. Danh hiệu “Luật sư của năm” em từng được vinh danh vào năm 2009 là một ghi nhận xứng đáng cho em.
Những luật sư tập sự tại công ty luật của em đã được em tận tình, nghiêm khắc hướng dẫn, chỉ bảo đều đã trở thành những luật sư vững vàng trong nghề nghiệp, giữ gìn ngọn lửa tâm đức mà em đã truyền cho họ.
Nghe tin em ra đi, thương em, anh đã không kìm được nỗi xót xa của một người anh tiếc thương người em gái mà anh luôn yêu quý và trân trọng. Anh viết những dòng này tiễn biệt em; anh tin ở nơi kia em cũng biết có một người anh và rất nhiều đồng nghiệp nhớ và thương em đến quặn lòng. Cầu mong hương linh em được an lạc trong cõi vĩnh hằng.•
Nguyễn Bảo Trâm - một người làm báo chân chính, người bảo vệ công lý tận tâm
Tôi quen biết Bảo Trâm từ giữa thập niên 1990, khi Bảo Trâm công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM. Trong ký ức của tôi và nhiều đồng nghiệp cùng thời ở VKSND TP.HCM, Bảo Trâm là một PV nội chính có năng lực, giàu nhiệt huyết và luôn giữ được sự nghiêm cẩn của người làm nghề báo. Tôi sớm cảm nhận ở Bảo Trâm những phẩm chất đáng quý của một nhà báo chân chính: Bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực và không ngừng cầu thị.
Bảo Trâm đến với nghề báo bằng niềm đam mê và ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội của người cầm bút. Mỗi bài viết của cô đều thể hiện sự thận trọng trong kiểm chứng thông tin, sự công tâm trong đánh giá sự việc và trên hết là sự quan tâm đến con người. Đặc biệt, Bảo Trâm luôn dành sự chú ý đối với những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế cần được bảo vệ và lên tiếng.
Cuối năm 2008, tôi ra hành nghề luật sư. Gặp lại Bảo Trâm khi đó cũng đã là luật sư. Bảo Trâm vẫn giữ nguyên những phẩm chất đã làm nên một người làm báo được đồng nghiệp trân trọng. Có thể nói, Bảo Trâm bước vào nghề luật với tâm thế của một nhà báo chân chính: Tôn trọng sự thật, đề cao công lý và luôn đặt lợi ích hợp pháp của con người ở vị trí trung tâm.
Hai anh em sinh hoạt cùng chi bộ nên có nhiều cơ hội để trao đổi với nhau về nghề nghiệp. Trong mọi hoàn cảnh, Bảo Trâm luôn thể hiện và giữ vững bản lĩnh của người đảng viên theo cách của riêng cô.
Hơn 20 năm hành nghề luật sư, Bảo Trâm đã tham gia nhiều vụ việc dân sự, hành chính và bảo vệ quyền lợi cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Với kiến thức chuyên môn, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Bảo Trâm không chỉ là người tư vấn pháp luật mà còn là người đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm niềm tin cho nhiều khách hàng. Trong mắt đồng nghiệp, cô là một luật sư có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp và luôn giữ thái độ khiêm nhường, chuẩn mực.
Khi làm chủ tịch Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật của Đoàn Luật sư TP.HCM, những báo cáo, đề xuất kỷ luật do cô chấp bút đều rất chính xác, nghiêm túc, có tính thuyết phục cao và luôn ẩn chứa tính nhân văn trong việc xử lý kỷ luật thành viên vi phạm.
Điều khiến nhiều người quý trọng ở Bảo Trâm không chỉ là tài năng nghề nghiệp mà còn là nhân cách. Bảo Trâm sống chân thành, nghĩa tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Dù ở môi trường báo chí hay luật pháp, Bảo Trâm đều để lại dấu ấn đẹp về một người lao động trí thức tận tụy, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.
Hôm nay, Bảo Trâm đã đi xa. Nhưng những giá trị mà cô theo đuổi trong suốt cuộc đời nghề nghiệp - sự thật, công lý, lòng nhân ái và tinh thần phụng sự xã hội - sẽ còn ở lại. Đó cũng là những giá trị làm nên hình ảnh đẹp của luật sư Nguyễn Bảo Trâm trong lòng đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè.
ThS - luật sư TRỊNH MINH TÂN, nguyên Trưởng phòng Kiểm sát xét xử án hình sự VKSND TP.HCM