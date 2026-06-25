Nguyễn Bảo Trâm - một nhà báo, luật sư tận tụy, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái 25/06/2026 09:40

(PLO)- Nguyễn Bảo Trâm bước vào nghề luật với tâm thế của một nhà báo chân chính: Tôn trọng sự thật, đề cao công lý và luôn đặt lợi ích hợp pháp của con người ở vị trí trung tâm.

Thế là luật sư Nguyễn Bảo Trâm đã ra đi ở cái tuổi 58, cái tuổi còn đang ở độ chín của đời người. Em ra đi trong lặng lẽ sau những ngày tháng tự mình vật lộn với bệnh tật vì không muốn ai đến thăm.

Tài đức vẹn toàn trong sự nghiệp bảo vệ công lý

Anh nhớ em! Nhớ những kỷ niệm thật đẹp của anh em mình trong những ngày khó khăn cùng làm báo Pháp Luật TP.HCM đầu những năm 1990. Em là một nữ nhà báo có tấm lòng trong sáng và ngòi bút sắc sảo, đã để lại nhiều bài viết còn đọng lại trong lòng người đọc.

Cho đến bây giờ, bạn đọc hẳn còn nhớ loạt bài phóng sự “Tôi đi tìm Bao Công” của em viết cùng nhà báo Đức Hiển (hiện là Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM).

Hai PV trong vai những người dân đi khiếu kiện, trực tiếp sống với họ gần một tháng trời tại Hà Nội để làm nên thiên phóng sự đầy sức thuyết phục, có tác động rất hiệu quả đến những người cầm cân nảy mực chốn pháp đình. Loạt bài này có tiếng vang rất lớn trong nền báo chí Việt Nam cuối những năm 1990, đã xuất sắc đạt giải B (không có giải A) thể loại Phóng sự - Điều tra tại giải Báo chí quốc gia năm 1998.

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm tại chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024. Ảnh: TRẦN LINH

Anh nhớ em! Nhớ những kỷ niệm cùng một nữ luật sư đồng nghiệp trung thực thẳng thắn, dũng cảm; một luật sư tài đức vẹn toàn trong sự nghiệp bảo vệ công lý, thấm đẫm lòng yêu thương trước số phận pháp lý của con người. Anh nhớ mãi hình ảnh của em, một nữ luật sư mảnh khảnh tại các phiên tòa lớn như Tân Trường Sanh, Minh Phụng-Epco, Năm Cam…

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm (thứ hai từ trái qua) tại chương trình Họp mặt tri ân luật sư 20 năm Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong vụ án Minh Phụng-Epco, anh là người bào chữa cho Tăng Minh Phụng; còn em là người bào chữa cho vợ Minh Phụng là Trần Thị Thương. Anh em mình đã có nhiều lần trao đổi với nhau về kỹ năng bào chữa và anh luôn ghi nhận ý kiến sắc sảo của em. Kỹ năng viết của một nhà báo đã giúp em chuyển tải thành công trong bài bào chữa với những luận cứ chặt chẽ, đầy sức thuyết phục giữa pháp đình.

Giữ gìn ngọn lửa tâm đức cho nhiều thế hệ học trò

Em còn là người nhiệt tình tham gia những nhiệm vụ mà Đoàn Luật sư TP.HCM phân công trong Ban chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật của đoàn với áp lực công việc thật nặng nề mà không một tiếng than vãn. Rồi những chuyến đi “Mùa hè xanh” mang pháp luật đến với những người dân vùng sâu, vùng xa bằng tấm lòng thiện nguyện, em đã gây ấn tượng thật tốt đẹp về giới luật sư trong cộng đồng xã hội. Danh hiệu “Luật sư của năm” em từng được vinh danh vào năm 2009 là một ghi nhận xứng đáng cho em.

Nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trong một chuyến tác nghiệp thời còn làm PV báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: ĐH

Những luật sư tập sự tại công ty luật của em đã được em tận tình, nghiêm khắc hướng dẫn, chỉ bảo đều đã trở thành những luật sư vững vàng trong nghề nghiệp, giữ gìn ngọn lửa tâm đức mà em đã truyền cho họ.

Nghe tin em ra đi, thương em, anh đã không kìm được nỗi xót xa của một người anh tiếc thương người em gái mà anh luôn yêu quý và trân trọng. Anh viết những dòng này tiễn biệt em; anh tin ở nơi kia em cũng biết có một người anh và rất nhiều đồng nghiệp nhớ và thương em đến quặn lòng. Cầu mong hương linh em được an lạc trong cõi vĩnh hằng.•