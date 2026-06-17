Mời bạn đọc gửi câu hỏi tham gia Chương trình giao lưu trực tuyến về BHXH 17/06/2026 14:26

(PLO)- Những tác động của việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 đến các chế độ BHXH, BHYT sẽ được các chuyên gia BHXH TP.HCM giải đáp tại chương trình giao lưu trực tuyến.

Từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương của một số nhóm đối tượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các khoản trợ cấp an sinh xã hội được tính theo mức lương cơ sở hoặc mức tham chiếu.

Nhằm giúp người dân, người lao động và doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những thay đổi quan trọng này, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với BHXH TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tăng mức lương cơ sở, tăng trợ cấp BHXH: Những điều người dân cần biết” vào sáng ngày 23-6 tới đây.

Chương trình giao lưu trực tuyến “Tăng mức lương cơ sở, tăng trợ cấp BHXH: Những điều người dân cần biết” sẽ diễn ra sáng 23-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Chương trình là diễn đàn để cơ quan BHXH TP.HCM cung cấp thông tin chính thống, giải đáp những vấn đề bạn đọc quan tâm liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026; những tác động của việc điều chỉnh này đến việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đồng thời làm rõ những thay đổi về quyền lợi của người tham gia BHXH khi mức lương cơ sở tăng.

Thông qua chương trình, các chuyên gia và đại diện các đơn vị chuyên môn của BHXH TP.HCM sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi của bạn đọc liên quan đến những chế độ BHXH có mức hưởng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở (mức tham chiếu), như chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp mai táng và các chế độ liên quan khác.

Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ phân tích cụ thể những tác động của việc tăng mức lương cơ sở đối với người lao động đang tham gia BHXH, người đang hưởng các chế độ BHXH cũng như các đối tượng có liên quan.

Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với BHXH TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến “Tăng mức lương cơ sở, tăng trợ cấp BHXH: Những điều người dân cần biết”. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài nội dung về mức lương cơ sở, chương trình sẽ giải đáp những điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT, BHTN; các quy định liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; những vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách; cũng như các quy định mới mà người dân cần lưu ý để bảo đảm đầy đủ quyền lợi của mình.

Chương trình cũng là dịp để cơ quan BHXH TP.HCM lắng nghe, tiếp nhận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn của người dân, người lao động và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng thời phát huy hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM.