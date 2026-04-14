Giao lưu trực tuyến về BHXH sắp diễn ra: Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được giải đáp 14/04/2026 14:23

Nhằm giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu đúng, đầy đủ các quy định về bảo hiểm xã hội, Báo Pháp luật TP.HCM phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến (GLTT) với chủ đề “BHXH TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động”.

Đây là dịp để bạn đọc trực tiếp đặt câu hỏi và được cơ quan quản lý cùng các chuyên gia giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Chương trình giao lưu trực tuyến (GLTT) với chủ đề “BHXH TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động".

Chương trình sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, thứ Năm, ngày 16-4-2026.

Từ nay đến trước thời điểm chương trình diễn ra, bạn đọc có thể gửi câu hỏi về email: Bandoc@phapluattp.vn; bình luận trực tiếp dưới bài viết để được ghi nhận câu hỏi. Mọi thắc mắc sẽ được chuyên gia tiếp nhận và giải đáp trực tiếp trong chương trình.

Chương trình giao lưu trực tuyến có sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai đơn vị tổ chức, cùng các chuyên gia đến từ các phòng, ban chuyên môn của BHXH TP.HCM, sẵn sàng giải đáp các tình huống thực tế mà doanh nghiệp và người lao động thường gặp.

Nội dung giao lưu tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực như: đối tượng tham gia BHXH; các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất; tiền lương làm căn cứ đóng; quy định về hợp đồng lao động không trọn thời gian; điều kiện hưởng lương hưu. Đồng thời, chương trình cũng sẽ làm rõ các quy định mới về xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH theo Luật BHXH năm 2024 và Nghị định số 274/2025.

Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và giải đáp những vướng mắc liên quan đến sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên các nền tảng VNeID, VssID - những nội dung đang được nhiều người quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số.