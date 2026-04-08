Người lao động cần làm gì khi doanh nghiệp chậm đóng, nợ BHXH? 08/04/2026 15:48

(PLO)- Doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng BHXH khiến quyền lợi người lao động bị “treo”, phát sinh nhiều khó khăn khi hưởng chế độ.

Mã BHXH của tôi là DN79803109.., tham gia từ năm 2009. Năm 2021, tôi nghỉ việc tại công ty; tuy nhiên công ty còn nợ 3 tháng tiền BHXH chưa đóng, khiến tôi đã nghỉ hơn 3 năm nhưng vẫn chưa thể rút BHXH một lần.

Vậy tôi phải làm sao để rút BHXH khi công ty không giải thể. Trường hợp tôi tham gia BHXH công ty mới thì quá trình tham gia công ty cũ có được nối tiếp không (trường hợp công ty cũ còn nợ BHXH); sau này có hưởng quyền lợi tiếp nối ở công ty cũ không?

Người lao động nên sớm làm việc với cơ quan BHXH để được hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc. Ảnh: BHXH TP.HCM

BHXH TP.HCM trả lời:

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Nghị định 158/2025 quy định về truy thu, truy đóng BHXH bắt buộc: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 Luật BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết chế độ BHXH trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH…”.

Đối chiếu với quy định trên, công ty có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Tuy nhiên, do nội dung câu hỏi không ghi rõ thông tin, vì vậy đề nghị người lao động liên hệ BHXH cơ sở nơi công ty đang trích nộp BHXH để được hướng dẫn giải quyết chế độ theo quy định.