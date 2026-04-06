Chưa đủ 20 năm đóng BHXH, người lao động suy giảm sức khỏe 71% có được hưởng lương hưu? 06/04/2026 15:45

(PLO)- Đóng BHXH 17 năm 10 tháng, suy giảm sức khỏe 71%, người lao động vẫn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu...

Tôi sinh ngày 25-2-1968, sinh sống và làm việc tại TP.HCM, đóng BHXH đến tháng 1-2026 là 17 năm 10 tháng. Khi đi khám sức khỏe, tôi bị suy tim nên không đủ sức khỏe để tiếp tục làm giáo viên thể dục, mức suy giảm khả năng lao động là 71%.

Vậy, tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu (theo chế độ hưu trí) không, nếu không, tôi có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để đủ thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu không? Nếu có thì đóng thêm BHXH tự nguyện bao nhiêu năm nữa là đủ điều kiện? Nếu tôi không đóng thêm BHXH tự nguyện thì tôi có được hưởng BHXH một lần không?

BHXH TP.HCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định 159/2025 quy định về điều kiện hưởng lương hưu: “Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 65 của Luật BHXH”.

Đối chiếu với quy định trên, bạn đọc sinh ngày 25-2-1968, thời gian tham gia BHXH bắt buộc là 17 năm 10 tháng, bạn đọc không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Bạn đọc có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để hưởng mức lương hưu cao hơn hoặc bảo lưu thời gian tham gia cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật BHXH số 41/2024/QH15.

Trường hợp bạn đọc không còn tham gia BHXH, sau 12 tháng nếu không tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hoặc không tham gia BHXH tự nguyện thì có thể liên hệ BHXH cơ sở làm thủ tục hưởng BHXH một lần.