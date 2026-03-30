Lịch trả lương hưu, trợ cấp tháng 4 tại TP.HCM 30/03/2026 20:09

(PLO)- BHXH TP.HCM công bố lịch chi trả lương hưu, trợ cấp từ tháng 4-2026, người hưởng có thể nhận tiền qua tài khoản ngay đầu tháng.

Mới đây, BHXH TP.HCM vừa thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn TP.HCM từ tháng 4-2026 như sau:

Chi trả qua tài khoản: BHXH TP.HCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Theo đó, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4-2026, BHXH TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 1-4-2026.

Chi trả hình thức tiền mặt: Hệ thống Bưu điện TP.HCM tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10-4; tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện từ ngày 11-4 đến hết ngày 25-4.

Lưu ý: Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

TP.HCM đẩy mạnh chi trả lương hưu không tiền mặt từ tháng 4-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

BHXH TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, BHXH TP.HCM kết hợp với Bưu điện, Ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật CCCD vào dữ liệu chi trả lương hưu kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.