Bảng tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm đóng BHXH 27/03/2026 06:11

(PLO)- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính dựa trên số năm đóng BHXH, với mức tối đa 75% theo quy định của Luật BHXH 2024.

Theo Luật BHXH năm 2024, người lao động khi nghỉ việc, có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và đủ độ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng lương hưu.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, tỷ lệ hưởng được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%, tương ứng với 30 năm đóng BHXH.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, tỷ lệ hưởng được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%, tương ứng với 35 năm đóng BHXH.

Người lao động có thể tra cứu tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tính theo số năm đóng BHXH ở bảng dưới đây: