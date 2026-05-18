Học sinh TP.HCM học cách tự bảo vệ trước tội phạm mua bán người 18/05/2026 14:26

(PLO)- Chương trình phổ biến pháp luật tại Trường THCS Bàn Cờ thu hút đông đảo học sinh tham gia với nhiều nội dung thiết thực về an toàn học đường và không gian mạng.

Ngày 18-5, tại Trường THCS Bàn Cờ, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với UBND phường Bàn Cờ, TP.HCM tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người cho học sinh trên địa bàn.

Học sinh Trường THCS Bàn Cờ chăm chú lắng nghe các nội dung tuyên truyền về luật phòng chống mua bán người. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch hội luật gia TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở tư pháp TP.HCM; Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM, tham dự chương trình. Ảnh: TRẦN MINH

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại và mua bán người trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng diễn biến phức tạp.

Tại chương trình, bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch hội luật gia TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở tư pháp TP.HCM, đã đưa ra các ví dụ thực tế, gần gũi với lứa tuổi học sinh. Bà Hương phân tích thủ đoạn mà các đối tượng xấu thường sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ trẻ em và thanh thiếu niên như kết bạn qua mạng xã hội, hứa hẹn việc làm “lương cao”, rủ rê đi chơi, cho quà hoặc lợi dụng tâm lý nhẹ dạ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bà Ung Thị Xuân Hương chia sẻ nhiều tình huống thực tế giúp học sinh nhận diện nguy cơ mua bán người và các hành vi dụ dỗ trên không gian mạng. Ảnh: TRẦN MINH

Để tăng tính tương tác, bà Ung Thị Xuân Hương đã đặt ra nhiều câu hỏi tình huống xoay quanh bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng xã hội, kỹ năng xử lý khi bị người lạ tiếp cận hoặc khi phát hiện bạn bè có dấu hiệu bị dụ dỗ, xâm hại. Nhiều học sinh hào hứng giơ tay trả lời, chia sẻ quan điểm và tham gia thảo luận sôi nổi cùng báo cáo viên.

Nhiều học sinh hào hứng giơ tay trả lời các câu hỏi tình huống và sôi nổi chia sẻ quan điểm tại chương trình tuyên truyền pháp luật. Ảnh: TRẦN MINH

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM cũng tổ chức truyền thông và thực hiện tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí cho các em học sinh. Nội dung tập trung vào quyền và nghĩa vụ của trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng ứng xử an toàn trên môi trường mạng, cũng như hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và cơ quan chức năng khi gặp vấn đề pháp lý.

Luật sư trực tiếp hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại, dụ dỗ trên không gian mạng. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, trong bối cảnh học sinh hiện nay tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn phải giúp các em hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trong cuộc sống và trên không gian mạng.

Ông Tốt cho rằng nếu được tiếp cận pháp luật thông qua những tình huống thực tế, gần gũi như bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng xã hội, lừa đảo qua internet hay các hành vi dụ dỗ, xâm hại trẻ em, học sinh sẽ dễ tiếp thu hơn, biết phân biệt đúng - sai và chủ động xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Video: Học sinh TP.HCM hào hứng với chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người.

Em Nguyễn Hà Minh An, học sinh Trường THCS Bàn Cờ, cho biết: “Qua buổi tuyên truyền hôm nay, em hiểu thêm nhiều quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người và quyền của trẻ em. Em được hướng dẫn cách nhận biết các hành vi dụ dỗ nguy hiểm trên mạng xã hội cũng như cách ứng xử khi gặp tình huống bị đe dọa hoặc bắt nạt.”

Theo Minh An, phần chia sẻ về bạo lực học đường giúp học sinh hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc tôn trọng bạn bè, tránh những hành vi xúc phạm, cô lập hoặc phát tán thông tin gây tổn thương người khác trên mạng xã hội. “Em nghĩ những chương trình như thế này rất cần thiết với học sinh tụi em hiện nay” – Minh An nói.

Em Nguyễn Hà Minh An (bên trái) và em Thái Trần Gia Nghi (bên phải). Ảnh: TRẦN MINH

Trong khi đó, em Thái Trần Gia Nghi chia sẻ: “Em thấy chương trình rất bổ ích vì không chỉ phổ biến kiến thức pháp luật mà còn hướng dẫn nhiều kỹ năng thực tế để bảo vệ bản thân. Trước đây em nghĩ những lời trêu chọc trên mạng chỉ là đùa vui, nhưng hôm nay em hiểu điều đó cũng có thể gây tổn thương và là hành vi bạo lực học đường.”