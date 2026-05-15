Tuyên án bị cáo bỏ trốn sau khi đánh nữ giám đốc, buộc lên xe ô tô, ép trả 9,8 tỉ đồng 15/05/2026 16:53

(PLO)- GIang Văn Tuyên sau khi phạm tội đã bỏ trốn và bị truy nã; ngày 4-10-2025, Tuyên ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội; toà tuyên phạt Tuyên 15 năm tù về tội cướp tài sản.

Ngày 15-5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giang Văn Tuyên 15 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, tháng 7-2024, chị Nguyễn Thị Minh N (giám đốc một công ty xây dựng) cùng ông Hách (hiện chưa xác định được lai lịch) góp tiền mua căn nhà trên phố Quang Trung, Hà Nội với giá 8 tỉ đồng.

Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY

Do mảnh đất đang được chủ nhà thế chấp nên chị N cùng ông Hách góp tiền để tất toán khoản vay trên nhằm rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra khỏi ngân hàng.

Khi đó, nữ giám đốc góp 500 triệu đồng, còn lại là tiền của ông Hách. Sau khi rút được sổ hồng ra khỏi ngân hàng, chị N đã làm xong thủ tục chuyển tên chủ sở hữu thửa đất sang tên mình.

Sau đó, ông Hách muốn thu tiền vốn và giới thiệu Nguyễn Đức Toàn là người sẽ lấy lại phần góp vốn của ông Hách trong thửa đất trên với số tiền 10 tỉ đồng. Theo thỏa thuận giữa 3 người, Toàn sẽ trả cho ông Hách 10 tỉ đồng và giữ sổ hồng.

Đến đầu tháng 10-2024, chị N mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để thế chấp ngân hàng và hẹn sau khi được giải ngân sẽ trả Toàn số tiền khoảng 11 tỉ đồng đã nợ trước đó (do giá trị thửa đất tăng).

Tuy nhiên sau khi được ngân hàng giải ngân, chị N không trả tiền cho Toàn. Toàn cùng Giang Văn Tuyên và hai đồng phạm ép chị lên xe ô tô. Cố vùng vẫy, chống cự, chị bị đấm 3 phát vào đầu, thái dương. Toàn bắt chị N phải trả số tiền 9,8 tỉ đồng, nếu không sẽ không cho về.

Chị N phải hứa sẽ trả Toàn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mượn. Tối 13-11-2024, người thân của nữ giám đốc đã có đơn trình báo công an về việc chị N bị nhóm thanh niên đánh, bắt lên xe ô tô đưa đi.

Ngày 29-9-2025, Toàn và hai đồng phạm đã lần lượt nhận mức án 17, 16 và 14 năm tù về tội Cướp tài sản. Riêng Tuyên sau khi phạm tội đã bỏ trốn và bị truy nã, ngày 4-10-2025, Tuyên ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.