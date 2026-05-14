Xét xử nữ giúp việc đánh đập cụ già 82 tuổi ở Hà Nội 14/05/2026 10:42

(PLO)- Được thuê để chăm sóc cụ N (82 tuổi) nhưng từ ngày 2-1 đến ngày 11-1-2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới, đánh đập cụ gây thương tích 4% cho nạn nhân.

Ngày 14-5, TAND Khu vực 3 - TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Bắc về tội hành hạ người khác.

Bị hại trong vụ án là cụ N (82 tuổi), là người mà Bắc có trách nhiệm chăm sóc, trông nom.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11-2025, cụ N bị đột quỵ, được điều trị tại phòng điều trị chung, Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong thời gian cụ N nằm điều trị, con trai cụ N đã thuê Trương Thị Bắc hỗ trợ gia đình chăm sóc cụ vào ban ngày.

Đầu tháng 12-2025, cụ N được ra viện, về sinh sống tại nhà ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Do cụ N già yếu và bị bệnh tật, không thể tự phục vụ bản thân, gia đình đã thuê Bắc chăm sóc cụ với tiền công 11 triệu đồng/tháng.

Hàng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho cụ.

Trong thời gian đầu, các con, cháu đến thăm nhưng không phát hiện cụ có biểu hiện gì bất thường và không thấy cụ kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tuy nhiên, đến tối 10-1-2026, ông C (con trai cụ N) đến thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của cụ bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Ông C hỏi thì Bắc nói do cụ bị ngã.

Ông C không tin nên kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ của cụ thì bàng hoàng phát hiện mẹ bị nữ giúp việc hành hạ trong nhiều ngày.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 2-1 đến ngày 11-1-2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới, đánh đập cụ N gây thương tích 4% cho nạn nhân.