Nữ giúp việc trộm nhiều loại ngoại tệ của vợ chồng du khách Nga 09/01/2026 16:41

(PLO)- Công an xã Nhà Bè lập hồ sơ, xử lý nữ giúp việc về hành vi trộm cắp tài sản sau khi người này lấy trộm nhiều loại ngoại tệ của vợ chồng du khách Nga.

Ngày 9-1, Công an xã Nhà Bè (huyện Nhà Bè cũ), TP.HCM lập hồ sơ, xử lý với Nguyễn Thị Ngọc Thanh (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long; trú tại xã Bình Hưng, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1-1, du khách Nga là ông Ulyakhin Sergey đến Công an xã Nhà Bè trình báo về việc bị mất trộm một lượng lớn ngoại tệ gồm: 1.570 USD, 450 EURO, 22.000 BAHT và 1.800 Nhân dân tệ. Số tài sản này bị mất tại một căn hộ thuộc khu nhà ở Nam Sài Gòn, xã Nhà Bè.

Công an xã Nhà Bè tổ chức trao trả lại tài sản cho vợ chồng du khách Nga. Ảnh: CA

Vào cuộc điều tra, Công an xã Nhà Bè xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long; trú tại xã Bình Hưng, TP.HCM). Thanh vốn là người giúp việc dọn dẹp, vệ sinh chỗ ở cho vợ chồng ông Ulyakhin Sergey.

Lợi dụng lúc dọn vệ sinh trong phòng ngủ, Thanh phát hiện có nhiều tiền ngoại tệ nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, Thanh mang số tiền này đến một tiệm vàng để đổi, nhận về khoảng 49 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Làm việc với Công an xã Nhà Bè, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp lại 1.200 USD chưa kịp sử dụng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Thanh về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận lại được số tài sản bị mất từ tay các chiến sĩ công an vào ngày 9-1, vợ chồng ông Ulyakhin Sergey không giấu được sự vui mừng và phấn khởi. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với Công an xã Nhà Bè vì đã nhanh chóng phá án, giúp gia đình tìm lại tài sản trong thời gian ngắn.