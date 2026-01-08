Công an TP.HCM truy nã Đinh Tuấn Dũng 08/01/2026 16:15

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy nã Đinh Tuấn Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án xảy ra tại TP Thủ Đức cũ.

Ngày 22-12-2025, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định Truy nã bị can đối với Đinh Tuấn Dũng (64 tuổi, quê Ninh Bình, thường trú tại tỉnh Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện ngày 16-10-2012, xảy ra tại số 04 đường Bắc Ái, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức cũ (nay là phường Thủ Đức), TP.HCM.

Vụ án này ban đầu được Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (cũ) ra quyết định khởi tố vào ngày 19-10-2012. Đến ngày 22-07-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự nêu trên.

Công an TP.HCM truy nã Dũng về tội lừa đảo. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, công an xác định hành vi của Đinh Tuấn Dũng đã có đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Bộ luật Hình sự. Ngày 19-12-2012, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dũng. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt thì Đinh Tuấn Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy nã Đinh Tuấn Dũng. Cơ quan CSĐT thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP.HCM, địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM; điện thoại: 0989615215, liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Tuyên.