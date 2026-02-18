Chân dung 'trùm' lừa đảo ở Campuchia hối cải về nước đầu thú 18/02/2026 10:04

(PLO)- Nguyễn Đức Tiến đã từ Camuchia về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra Nguyễn Đức Tiến (40 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Tiến đã về nước đầu thú. Ảnh: CA.

Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Tiến là đối tượng chủ mưu, đang lẩn trốn và điều hành hoạt động lừa đảo từ Campuchia.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 9-2024, Tiến quen Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân khi cả hai sang Campuchia làm thuê. Sau đó, Tiến chỉ đạo Trương và Quân thực hiện việc nhận, chuyển tiền do các bị hại chuyển đến thông qua ứng dụng ngân hàng.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA.

Khi các ngân hàng áp dụng quy định quét sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, Tiến yêu cầu Quân và Trương về Việt Nam thuê người mở tài khoản ngân hàng, thuê địa điểm ăn ở tập trung để phục vụ việc quét sinh trắc học, chuyển tiền theo yêu cầu.

Hai người này móc nối với Nguyễn Đức Linh (42 tuổi, trú phường Quang Hanh), thuê địa điểm tại đường Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời thuê nhiều người khác, trong đó có Dương Văn Tùng (33 tuổi), Đoàn Văn Trường (28 tuổi), Phạm Văn Vinh (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (30 tuổi), cùng trú tại Quảng Ninh, mở tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền theo chỉ đạo.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, làm việc liên tục không kể ngày đêm. Từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền khoảng 256 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Ngày 26-10-2025, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 4 bị can gồm Tùng, Trường, Vinh và Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can liên quan vụ án. Riêng Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 5-9-2025.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đồng thời thể hiện tính nhân văn của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp gia đình, người thân và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động Tiến ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 26-1, Nguyễn Đức Tiến đã từ Campuchia trở về Việt Nam đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh Quảng Ninh trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan Công an nhấn mạnh, dù đối tượng lẩn trốn ở đâu cũng sẽ bị truy tìm, xử lý theo quy định; đồng thời kêu gọi những người đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

- Ngày 18-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Hoàng Văn Khâm (20 tuổi, trú xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An) sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia.

Hoàng Văn Khâm bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 19-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Khâm về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Sau khi bị truy nã, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Nắm được thông tin Khâm sẽ di chuyển về quê, lực lượng Công an xã Châu Bình triển khai theo dõi. Khoảng 3h30 ngày 15-2, khi xe khách vừa dừng trên địa bàn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.