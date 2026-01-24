Hành trình bắt giữ 200 người ở Campuchia gọi điện về Việt Nam lừa đảo 24/01/2026 17:41

(PLO)- Bộ Công an biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Tuyên Quang trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Thời gian qua, Công an tỉnh Tuyên Quang liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là cán bộ công an, nhân viên điện lực, cơ quan thuế để đe dọa, dẫn dụ cài đặt ứng dụng giả mạo, truy cập các đường link chứa mã độc.

Đến tận "sào huyệt" bắt ổ nhóm lừa đảo

Những kẻ ngồi ở Campuchia tham gia đường dây gọi điện về Việt Nam lừa đảo đã bị bắt giữ. Ảnh: CA

Chỉ vài thao tác làm theo hướng dẫn, nhiều nạn nhân bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, các ứng dụng ngân hàng bị xâm nhập và tiền trong tài khoản “không cánh mà bay”.

Không ít người hoang mang, lo sợ, phải tìm đến cơ quan công an trình báo trong tình trạng mất trắng số tiền tích cóp nhiều năm.

Nhận định đây không phải các vụ việc riêng lẻ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, có yếu tố xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng lập ổ nhóm, phân công chặt chẽ, lợi dụng địa bàn Campuchia làm nơi hoạt động phạm tội, từ đó gọi điện về Việt Nam lừa đảo hàng nghìn bị hại tại nhiều địa phương.

Theo thống kê ban đầu, đường dây này đã gây thiệt hại hơn 500 tỉ đồng, với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Ngày 12-1, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác xuất cảnh sang Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia.

Công an di lý các nghi phạm về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet. Tại đây, công an phát hiện, bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động trong các “công ty lừa đảo trực tuyến” do người nước ngoài cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm 10 máy tính, 25 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Bộ Công an biểu dương thành tích và tiếp tục mở rộng điều tra

Sáng 15-1, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia chuyên án. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết tâm, mưu trí và sự phối hợp chặt chẽ của Ban chuyên án trong việc triệt phá tận gốc đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị chủ trì.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận- Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang và các cán bộ làm việc với nghi phạm. Ảnh: CA

Ngày 23-1, Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen biểu dương Công an tỉnh Tuyên Quang, khẳng định: “Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, cũng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, cùng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội để phòng ngừa, nâng cao cảnh giác cho người dân trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.