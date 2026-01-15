Bộ Công an ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy và ứng dụng 'Báo cháy 114' 15/01/2026 18:05

(PLO)- Ứng dụng “Báo cháy 114” cho phép người dân gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường, góp phần rút ngắn “thời gian vàng” trong xử lý sự cố.

Ngày 15-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ứng dụng “Báo cháy 114” và triển khai Kế hoạch quản lý, vận hành, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an các địa phương trên cả nước.

Theo Bộ Công an, trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, chủ trương chuyển đổi số của Nhà nước và quy định của Luật PCCC, Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và hệ thống truyền tin báo cháy. Ngày 14/10/2024, Bộ Công an phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC”, giao Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì triển khai.

Quang cảnh buổi lễ.

Đề án nhằm xây dựng hệ thống quản lý tập trung, liên thông, tích hợp dữ liệu, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, giám sát PCCC và CNCH đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh số hóa thông tin quản lý nhà nước về PCCC; rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý tin báo cháy, sự cố.

Hệ thống tích hợp tiếp nhận tin báo từ tổng đài 114 và ứng dụng “Báo cháy 114”, có xác thực qua VNeID.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi lễ.



Việc này giúp hạn chế tin báo nặc danh, nâng cao độ chính xác thông tin trong tình huống khẩn cấp. Ứng dụng “Báo cháy 114” cho phép người dân gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường, góp phần rút ngắn “thời gian vàng” trong xử lý sự cố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chuyển đổi từ mô hình chỉ huy, chữa cháy truyền thống sang mô hình chỉ huy, điều hành dựa trên dữ liệu số và công nghệ theo thời gian thực; thể hiện bước tiến trong hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, từ bị động sang chủ động, nhanh và hiệu quả hơn.

Để hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương hoàn thiện kiến trúc tổng thể, bảo đảm an toàn, ổn định, dễ mở rộng, thuận lợi cho kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai Luật PCCC; sớm xây dựng kế hoạch lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các công trình, khu vực trọng điểm theo quy định. Công an các địa phương tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ việc quản lý, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC, CNCH.

Đối với doanh nghiệp và người dân, việc kết nối hệ thống truyền tin báo cháy không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhân dịp này, Bộ Công an phát động phong trào thi đua 300 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và hệ thống truyền tin báo cháy trên phạm vi toàn quốc.