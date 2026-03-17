Chủ tịch Đà Nẵng: Cần đánh giá kỹ thủy điện giúp giảm hay gây thêm lũ lụt 17/03/2026 12:46

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng việc các thủy điện giúp điều hòa hay làm trầm trọng hơn tình trạng lũ lụt trên địa bàn.

Sáng 17-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự (PTDS) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả rõ nét trong chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai (PCTT). Cơ chế phân cấp ủy quyền minh bạch giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, tăng tính chủ động cho cơ sở.

Hoạt động PTDS đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng an ninh.

Ông Phạm Đức Ấn phát biểu kết luận. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy nhiên, sau sáp nhập, địa bàn cấp xã mở rộng gây khó khăn trong chỉ đạo. Nguồn kinh phí hạn chế, nhất là tại các xã miền núi, khiến việc khắc phục hậu quả thiên tai gặp trở ngại. Một số địa phương xây dựng phương án sơ tán chưa sát thực tế. Đội xung kích PCTT cấp xã còn thiếu kỹ năng và phương tiện. Trang thiết bị và công tác dự trữ nhu yếu phẩm tại chỗ cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu kết luận, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhìn nhận công tác dự báo có lúc còn chậm, hạ tầng PCTT còn bất cập. Kỹ năng của một bộ phận người dân hạn chế, việc xử lý tình huống phát sinh như công bố tình trạng khẩn cấp sửa đường hay xử lý cát bồi lấp còn bị động.

“Những vấn đề khoa học như cây keo có gây sạt lở không, TP phải nghiên cứu đánh giá rõ để chuyển đổi cây trồng. Hay vấn đề thủy điện có thật sự làm trầm trọng lũ lụt không, hay giúp điều hòa lũ, chúng ta phải đánh giá rất kỹ”, ông Ấn đặt vấn đề.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PTDS năm 2025. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Ấn, các thủy điện trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế không quá cao. Năm 2025, trong 63.000 tỉ đồng thu ngân sách, thủy điện chỉ đóng góp 1.600 tỉ đồng. Đóng góp này không quá lớn để TP đánh đổi nếu thủy điện làm trầm trọng lũ lụt. Ngược lại, nếu thủy điện giúp điều hòa lũ tốt thì không thể đổ lỗi.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào công tác quan trắc, cảnh báo thiên tai.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PTDS năm 2025 và thực hiện chiến dịch Quang Trung.