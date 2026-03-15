Những cử tri đặc biệt ở trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng 15/03/2026 10:29

(PLO)- Tham gia ngày hội non sông, những cử tri đặc biệt ở trại tạm giam số 2 Công an TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

Sáng 15-3, hòa chung không khí ngày hội của cả nước, cán bộ, chiến sĩ nghĩa vụ và can phạm tại Trại tạm giam số 2 Công an TP Đà Nẵng tham gia bầu cử, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Lãnh đạo Trại tạm giam số 2 cùng cán bộ, chiến sĩ nghĩa vụ tham gia bầu cử. Ảnh: TN

Từ sáng sớm, công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định. Trong không khí nghiêm túc, trật tự, từng cử tri được cán bộ hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước của quy trình bầu cử.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám thị trại tạm giam số 2, tổ trưởng tổ bầu cử, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của công dân mà còn là minh chứng cho tính nhân văn của pháp luật Việt Nam – luôn bảo đảm quyền con người, quyền công dân ngay cả đối với những người đang trong quá trình tạm giữ, tạm giam.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám thị trại tạm giam số 2. Ảnh: TN

Thượng tá Tâm đề nghị cử tri thực hiện nghiêm túc, nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên, tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu, tuân thủ mọi quy định về bầu cử.

Sau khi tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghĩa vụ, công tác bầu cử được tổ chức cho những người đang bị tạm giữ, tạm giam.

Mang phiếu bầu đến cửa phòng những "cử tri đặc biệt". Ảnh: TN

Đối với những cử tri đặc biệt này, đây không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn là khoảnh khắc để họ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với xã hội và đất nước.

Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, lực lượng công an đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm soát chặt chẽ các khâu của quá trình bỏ phiếu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cử tri đặc biệt thực hiện quyền của mình.

Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của can phạm được giám sát chặt chẽ. Ảnh: TN

Việc tổ chức bầu cử tại Trại tạm giam số 2 Công an thành phố Đà Nẵng không chỉ góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử mà còn thể hiện rõ tính nghiêm minh, nhân văn của pháp luật, quyền, nghĩa vụ công dân luôn được tôn trọng, bảo đảm, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam số 2 tham gia bầu cử:

Thượng tá Lê Nho Tâm, Giám thị trại tạm giam số 2, tham gia bầu cử. Ảnh: TN

Cán bộ tham gia bỏ phiếu bầu. Ảnh: TN

Công tác kiểm tra hòm phiếu trước thời điểm bỏ phiếu bầu. Ảnh: TN