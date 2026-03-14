38 năm trôi qua, ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt 14/03/2026 12:22

(PLO)- 38 năm từ trận hải chiến Gạc Ma, tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo mãi là ngọn lửa thiêng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sáng 14-3, tại đình Nại Nam, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma bảo vệ Tổ quốc ngày 14-3-1988.

Dưới cơn mưa phùn, hàng trăm người thân liệt sĩ, đồng đội cũ, học sinh, sinh viên… thành kính dâng hương, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Tặng quà thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Có mặt từ rất sớm, bà Trần Thị Huệ (84 tuổi), mẹ liệt sĩ Lê Thế, nhớ như in những ký ức về con trai mình. “Những ngày này, đi đâu tôi cũng thấy hình bóng của con”- bà Huệ nghẹn ngào.

38 năm qua, liệt sĩ Lê Thế vẫn nằm lại nơi biển đảo Trường Sa. Dù tuổi cao, sức yếu, năm nào bà Huệ cũng cố gắng đến dự lễ tưởng niệm cùng các gia đình liệt sĩ tại Đà Nẵng.

Bà chia sẻ: sau lễ tưởng niệm năm nay, bà sẽ về nhà làm giỗ cho con. Trong căn nhà nhỏ, con cháu quây quần bên mâm cơm giản dị, cùng ôn lại những câu chuyện về anh Thế như một cách nhắc nhở thế hệ sau về sự hy sinh của những người đi trước.

“Tôi đã hai lần vào khu tưởng niệm Gạc Ma ở Khánh Hòa. Giờ già rồi đi không nổi nữa. Con ở ngoài đó, nhưng nhớ con thì lên bia Nại Nam thắp hương, cũng thấy gần con thêm một đoạn”- bà Huệ nói.

Đình Nại Nam khắc tên 10 người con Đà Nẵng hy sinh tại Gạc Ma. Ảnh: TẤN VIỆT

Đình Nại Nam là nơi có bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ của phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu cũ, nay là phường Hòa Cường. Đây cũng là nơi khắc tên 10 người con của vùng đất Đà Nẵng anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ở Trường Sa năm 1988.

Trình bày diễn văn tưởng niệm với niềm xúc động sâu sắc, ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984 – 1988, ôn lại thời khắc lịch sử của những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam năm ấy.

Ngày 14-3-1988, tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã ngã xuống trong tư thế hiên ngang.

Tay các anh nắm chặt lá cờ Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ từng tấc đá, từng sải biển của cha ông để lại. Máu các anh đã hòa vào lòng biển, viết nên bản anh hùng ca bất tử của người lính biển Việt Nam.

Sinh viên nối hàng dài vào thắp hương cho các liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong 64 anh hùng liệt sĩ ấy, Đà Nẵng tự hào và cũng đau thương khi có 10 người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi. Sự hy sinh của các anh là niềm tự hào của quê hương, là nỗi nhớ không nguôi của gia đình, đồng đội, nhân dân TP biển thân yêu.

“38 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt. Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn là ngọn lửa thiêng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người lính năm xưa, hôm nay mái tóc đã bạc màu sương gió, nhưng trái tim vẫn vẹn nguyên lời thề giữ biển”- giọng ông Tấn xúc động.

Tại lễ tưởng niệm, đại diện chính quyền phường Hòa Cường, cơ quan quân sự địa phương, các trường đại học, doanh nghiệp đã trao tặng những phần quà tri ân gia đình 10 liệt sĩ Đà Nẵng hy sinh trong trận Gạc Ma.