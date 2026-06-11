'Hành trình Đỏ' tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái đến cộng đồng 11/06/2026 16:42

(PLO)- Sáng 11-6, tại TP.HCM, Lễ khai mạc toàn quốc Hành trình Đỏ lần thứ XIV chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên, người dân và các đơn vị đồng hành trên cả nước.

Năm 2026, đánh dấu năm thứ 14 Hành trình Đỏ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của 32 tỉnh, thành phố, đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu trong dịp hè.

TP.HCM tiếp tục là địa phương đăng cai lễ khai mạc toàn quốc, khẳng định vai trò là một trong những trung tâm trọng điểm về hiến máu tình nguyện và điều phối nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Ban tổ chức, lãnh đạo TP, đại biểu phát động chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 14.

Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương nhìn nhận, sau 14 năm triển khai, chương trình đã trở thành một phong trào nhân đạo có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

"Hành trình Đỏ không chỉ góp phần tiếp nhận lượng máu lớn phục vụ điều trị mà còn thay đổi nhận thức xã hội về hiến máu tình nguyện. Điều quý giá nhất là ngày càng có nhiều người xem hiến máu là trách nhiệm và nghĩa cử bình thường trong cuộc sống" - PGS.TS Nguyễn Hà Thanh chia sẻ.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng Giám đốc VTVCorp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương khẳng định, giá trị đặc biệt của chương trình nằm ở khả năng kết nối con người bằng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM, việc lan tỏa văn hóa hiến máu thường xuyên, an toàn và bền vững có ý nghĩa hết sức quan trọng.

"Điều đẹp nhất của chương trình đã góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ. Có những người từng được truyền máu để vượt qua bệnh tật, hôm nay quay trở lại với vai trò tình nguyện viên, tiếp tục trao hy vọng cho những người khác", ông Nguyễn Tuấn Khởi chia sẻ.

Nhiều người người dân TP.HCM tới chương trình tham gia hiến máu tình nguyện vào sáng 11-6.

Trong không khí xúc động của ngày hội hiến máu tình nguyện lớn nhất Việt Nam, ca khúc "Hành trình Đỏ – Ước mơ cho ngày mai" vang lên như một điểm nhấn giàu cảm xúc, truyền tải thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và hy vọng được tiếp nối từ những giọt máu nghĩa tình.

Nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân trình bày "Hành trình Đỏ – Ước mơ cho ngày mai".

Ca khúc "Hành trình Đỏ – Ước mơ cho ngày mai" do nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân sáng tác sau nhiều năm đồng hành cùng các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh và những người bệnh phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống. Trong nhiều lần đến thăm các bệnh viện, chứng kiến hành trình chiến đấu với bệnh tật của các em nhỏ và người bệnh, anh đã có thêm động lực để sáng tác tác phẩm này.

"Tôi từng chứng kiến có những em nhỏ xem những giọt máu như món quà quý giá nhất để được tiếp tục sống, tiếp tục đến trường. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng hiến máu không chỉ là cứu người mà còn là trao cho họ cơ hội tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình", Sỹ Luân chia sẻ tại chương trình.

Bà Lê Nhật Thùy, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Từ thiện C.P. Việt Nam cùng ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng Giám đốc VTVCorp trao hoa đến nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân.

Bà Lê Nhật Thùy, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Từ thiện C.P. Việt Nam, cho biết chương trình không chỉ là một hoạt động thiện nguyện thường niên mà còn là hành trình kết nối yêu thương mà đơn vị luôn mong muốn được tiếp tục đồng hành. "Chúng tôi tin rằng mỗi hành động sẻ chia, dù nhỏ bé, đều có thể tạo nên những giá trị lớn cho cộng đồng. Chương trình sẽ tiếp tục là nơi lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp nhiều người hiểu rằng hiến máu chính là trao thêm cơ hội sống cho người bệnh", bà Lê Nhật Thùy chia sẻ.