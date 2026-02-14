Hai Cảnh sát cơ động hiến máu cứu sống cô gái 19 tuổi 14/02/2026 10:25

(PLO)- Bệnh nhân mắc rối loạn đông máu và hai cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã kịp thời tiếp sức, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa nhận thư cảm ơn của ông Phạm Văn Quang.

Ông Quang là cha ruột bệnh nhân được hai cán bộ, chiến sĩ của đơn vị kịp thời hiến máu cứu sống.

2 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hiến máu.

Trước đó, tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, em P.T.N. (19 tuổi, trú phường Lâm Viên, Đà Lạt) nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu nghiêm trọng. Bệnh nhân bị tụt huyết áp nhanh, cơ thể kiệt quệ, đối mặt nguy cơ suy đa tạng và tử vong.

Với người mắc rối loạn đông máu, mỗi giọt máu là chìa khóa mở cánh cửa sinh tồn giúp ổn định huyết động và ngăn chặn suy kiệt.

Tuy nhiên, nguồn máu dự trữ tại bệnh viện thời điểm cận Tết khan hiếm, không đủ đáp ứng ca cấp cứu khẩn cấp.

Hình ảnh của 2 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đến bệnh viện hiến máu cứu người gây ấn tượng, xúc động cho nhiều người.

Ngay khi nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn và Binh nhất Nguyễn Như Phi (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng) lập tức đến bệnh viện.

Một người dày dạn kinh nghiệm, một người tuổi đôi mươi đã cùng thực hiện các thủ tục xét nghiệm để hiến máu. Nguồn máu quý giá giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, sinh hiệu dần ổn định.

Lá thư cảm ơn của cha ruột bệnh nhân.

Ít ngày sau, đơn vị nhận được lá thư cảm ơn chân thành của ông Phạm Văn Quang. Trong thư, ông Quang viết: “Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến hai đồng chí Tuấn và Phi. Nghĩa cử ấy, gia đình chúng tôi xin khắc ghi suốt đời”.

Giữa những ngày cao điểm Tết, khi lực lượng Cảnh sát cơ động phải căng mình trực chiến, hành động hiến máu cứu người càng trở nên lấp lánh giá trị nhân văn.