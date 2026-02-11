Thắt chặt nghĩa tình đồng đội giữa Công an Lâm Đồng và Công an TP.HCM 11/02/2026 15:32

(PLO)- Cuộc gặp gỡ không chỉ mang theo lời chúc năm mới mà còn thắt chặt nghĩa tình đồng đội giữa Công an Lâm Đồng và Công an TP.HCM.

Trong không khí hối hả của những ngày cuối đông, khi sắc mai vàng phương Nam bắt đầu e ấp gọi xuân về, một cuộc gặp gỡ đầy nghĩa tình đã diễn ra giữa lòng Thành phố mang tên Bác.

Toàn cảnh cuộc gặp gỡ đầy nghĩa tình.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Lâm Đồng do Đại tá, Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dẫn đầu đã mang theo hơi ấm từ cao nguyên gửi tới cán bộ, chiến sĩ Công an TP. HCM lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 đong đầy tình đồng chí.

Cuộc gặp gỡ không chỉ là nghi thức chúc mừng năm mới thường niên, mà còn là khoảnh khắc để nhìn lại một chặng đường sát cánh bên nhau đầy tự hào. Giữa hai địa phương vốn có sự giao lưu kinh tế - xã hội mật thiết, mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị Công an đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng.

Từ những dòng thông tin nghiệp vụ được trao đổi xuyên đêm, đến những cuộc phối hợp vây bắt tội phạm xuyên địa bàn, tất cả đều chung một mục đích là giữ vững sự bình yên cho từng nóc nhà, từng góc phố.

Đặc biệt, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm đã nhắc lại sự sẻ chia kịp thời của Công an TP.HCM trong những ngày mưa lũ vừa qua tại Lâm Đồng. Đó vừa là sự hỗ trợ về kinh phí vừa là cái nắm tay thật chặt của những cán bộ, chiến sĩ TP.HCM dành cho người anh em nơi đại ngàn trong lúc gian nan.

Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Nghĩa cử ấy đã minh chứng rằng bên cạnh sự phối hợp về nghiệp vụ, giữa hai đơn vị còn có tình thân, nghĩa đồng bào.

Thay mặt Công an TP.HCM, Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm chân thành của đoàn công tác. Niềm vui ấy cũng được nhân lên khi 100 phần quà nghĩa tình từ Công an tỉnh Lâm Đồng được trao tận tay các đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Các đại biểu của hai đơn vị chụp hình lưu niệm.

Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng là lời động viên to lớn gửi đến những người lính đang gác lại niềm riêng để canh giữ cho mùa xuân của nhân dân trọn vẹn.

Cuộc gặp gỡ khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ và những lời hứa quyết tâm. Xuân Bính Ngọ 2026 chắc chắn sẽ bình yên hơn khi tình đoàn kết giữa Công an Lâm Đồng và Công an TP.HCM ngày càng được vun đắp bền chặt, tựa như gốc thông già trên đỉnh Lang Biang hòa cùng nhịp sống năng động bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng.