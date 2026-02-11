'Tết này con có xe đạp mới': Câu chuyện ấm áp cuối năm giữa lòng Đà Lạt 11/02/2026 09:19

(PLO)- 25 chiếc xe đạp, món quà của ông Phan Đình Trạc đã được phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng dắt đến trao cho những học sinh nghèo vượt khó.

Lâm Đồng chiều 10-2, trời se lạnh báo hiệu Tết Bính Ngọ đang đến rất gần nhưng tại phường Xuân Hương Đà Lạt, cái lạnh của phố núi dường như tan biến, nhường chỗ cho hơi ấm của sự sẻ chia và tình người lan tỏa.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao xe đạp cho các học sinh nghèo, vượt khó.

Trong không gian ấm cúng ấy, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã gác lại bao bộn bề của những ngày cuối năm để đến tận nơi, trao gửi những món quà đặc biệt cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đó là những chiếc xe đạp mới tinh, món quà đầy ắp nghĩa tình được gửi về từ ông Phan Đình Trạc (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng).

Những chiếc xe đạp tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng với những đứa trẻ nơi đồi dốc, đó là cả một gia tài, là đôi cánh giúp con đường tìm con chữ bớt nhọc nhằn, bớt chông chênh.

Không có khoảng cách, buổi lễ diễn ra xúc động đến lạ thường. Không chỉ là trao tặng, người ta thấy ở đó hình ảnh vị Phó Chủ tịch tỉnh, với ánh mắt rưng rưng, cẩn trọng cúi xuống, tự tay dắt từng chiếc xe đạp trao vào tay các em nhỏ. Khoảnh khắc ấy, mái tóc bạc của ông Minh hòa lẫn vào 25 mái đầu xanh học trò tạo nên một sự tương phản diệu kỳ nhưng cũng đầy ắp sự dung hòa nhân ái.

Ông Minh chụp ảnh cùng các học trò.

Sự hiện diện và hành động bình dị ấy xuất phát từ đáy lòng, không dàn dựng hay đạo diễn đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, để lại trong mắt những đứa trẻ niềm tin lấp lánh.

25 chiếc xe đạp đã được trao tặng cho những học trò nghèo vượt khó của các phường Xuân Hương, Cam Ly, Lâm Viên, Xuân Trường và Lang Biang. Cùng với đó, nguồn kinh phí hỗ trợ cũng được gửi về 11 xã vùng sâu, vùng xa để tiếp tục nối dài những hành trình yêu thương này.

Đón nhận chiếc xe trong niềm hạnh phúc vỡ òa, em Phan Xuân Minh Anh (lớp 7A12, Trường THCS Phan Chu Trinh) đã không giấu được sự xúc động. Giọng em run run, nghẹn ngào gửi lời tri ân sâu sắc đến các bác, các cô, các chú.

Em Phan Xuân Minh Anh xúc động gởi lời tri ân.

Với Minh Anh và các bạn, chiếc xe này không chỉ giúp đôi chân bớt mỏi trên những con dốc dài Đà Lạt, mà còn là động lực để các em tin rằng, chỉ cần nỗ lực học tập, tương lai tươi sáng sẽ đón chờ phía trước.

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm tinh tế và nhân văn này và chia sẻ những chiếc xe đạp lăn bánh hôm nay sẽ chở theo những giấc mơ của ngày mai.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Chiều qua, trên những con dốc quanh co của Đà Lạt, những vòng xe mới đã bắt đầu lăn bánh, không chỉ đưa các em về nhà mà còn chở theo cả những ước mơ xanh vừa được thắp sáng từ tình yêu thương vô bờ bến của những tấm lòng vàng.