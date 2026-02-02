Đề nghị khen Nguyễn Lê Phát, cậu bé từ sân đất Lâm Đồng đến vinh quang Châu Á 02/02/2026 18:28

(PLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Nguyễn Lê Phát, cậu em út của U23 Việt Nam.

Ngày 2-2, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có trình đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho vận động viên Nguyễn Lê Phát.

Lê Phát ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại giải U23 châu Á. Ảnh Ted Trần.

Theo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Lê Phát, sinh ngày 12-1-2007, ngụ xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, đã có thành tích xuất sắc trong thi đấu cùng đội tuyển bóng đá nam U22 đạt huy chương vàng tại giải SEA Game 33 năm 2025 và cùng đội tuyển bóng đá nam U23 đạt huy chương đồng tại vòng chung kết bóng đá U23 châu Á 2026.

Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng, Lê Phát được phát hiện và đào tạo từ sớm trong hệ thống huấn luyện bóng đá trẻ chất lượng cao. Trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, bài bản, vận động viên từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, ý thức kỷ luật và tinh thần thi đấu tích cực.

Trong quá trình tập luyện và thi đấu, vận động viên luôn chấp hành tốt quy định của đơn vị quản lý, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện, là tấm gương cho các vận động viên trẻ noi theo. Trong quá trình huấn luyện và thi đấu, Phát đã thể hiện tài năng thiên bẩm, ý thức chuyên nghiệp và tinh thần quyết tâm cao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển bóng đá quốc gia tại các đấu trường quốc tế lớn.

Dù còn trẻ nhưng Lê Phát thi đấu rất chững chạc.

Cụ thể là vận động viên nòng cốt của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tham dự đại hội, thi đấu xuất sắc, góp công trực tiếp trong các trận đấu quan trọng, cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam SEA Games 33

Thành tích tại giải vô địch bóng đá U23 Châu Á - năm 2026, tiếp tục được triệu tập và là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu cấp châu lục. Cùng đồng đội thi đấu nỗ lực, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành huy chương đồng. Đây là dấu ấn lịch sử, nâng cao uy tín và hình ảnh của thể thao Việt Nam trên đấu trường Châu Á.

Nguyễn Lê Phát còn là thành viên các đội tuyển trẻ quốc gia Việt Nam: U17, U20, U23 Việt Nam, tham gia và thi đấu tại các giải đấu khu vực và châu lục, đạt kết quả chuyên môn tích cực, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế; là vận động viên trẻ tiêu biểu, có tiềm năng phát triển lâu dài, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Lê Phát và mẹ.

Bên cạnh thành tích thi đấu chuyên môn, Nguyễn Lê Phát còn có ảnh hưởng tích cực đối với phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là bóng đá trẻ: góp phần cổ vũ, lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao trong thanh thiếu niên; là hình ảnh tích cực, tạo động lực phấn đấu cho các vận động viên trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Qua quá trình huấn luyện, thi đấu, Phát luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không vi phạm quy định của pháp luật và các quy định của ngành thể thao.

Thành tích đạt được là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, đồng thời mang ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển chung của thể thao nước nhà và phong trào thể dục thể thao của tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ thành tích thi đấu và những đóng góp nêu trên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho vận động viên Nguyễn Lê Phát nhằm ghi nhận, động viên kịp thời theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.