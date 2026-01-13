Lời cầu nguyện của má và những cú lắc hông của tuyển thủ U-23 Nguyễn Lê Phát 13/01/2026 16:06

(PLO)- Chỉ là phương án dự phòng nhưng cả 3 trận vòng loại của U-23 Việt Nam đều có dấu giày ghi dấu ấn của Nguyễn Lê Phát, cầu thủ trẻ tuổi nhất đội.

Chiều 13-1, sau khi đội tuyển U-23 Việt Nam xuất sắc bước vào tứ kết sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, trong đó có dấu giày của cầu thủ trẻ tuổi nhất đội, đặc biệt là ngay đêm sinh nhật bước qua tuổi 19 của Nguyễn Lê Phát, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với mẹ của tiền đạo này.

Lê Phát và má tại một giải đấu.

Bà Lê Thị Mỹ Linh (ngụ Lâm Đồng) cho biết, rất tiếc giải này diễn ra tại Saudi Arabia nên bà không có dịp theo động viên con trai nhưng đêm qua bà đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật con trai và cầu nguyện cho con và toàn đội U-23 có thêm chiến thắng và thực tế đã diễn ra bằng trận cầu đầy cảm xúc.

Người phụ nữ quê gốc Kiên Giang tâm sự, dù không thể trực tiếp sang tiếp lửa, nhưng mỗi bước chạy của con đều nằm trong lời cầu nguyện của mẹ. "Bàn thắng sắp đến với Phát rồi, tôi luôn hy vọng. Nhưng hơn hết, toàn đội chiến thắng mới là điều quan trọng nhất", bà Linh chia sẻ với giọng đầy tự hào.

Ít ai biết rằng, tấm vé dự giải của Lê Phát là kết quả của sự kiên trì bền bỉ. Từ một "phương án dự phòng" cho các đàn anh gặp chấn thương, Phát bất ngờ được chọn và trưởng thành thấy rõ sau mỗi trận đấu.

Dù còn trẻ nhưng Lê Phát thi đấu chững chạc.

Cơ hội chỉ đến khi Thanh Nhàn chấn thương trước trận giao hữu với U-23 Syria và trong lần được tung vào sân từ ghế dự bị, Lê Phát ghi bàn thắng duy nhất nhưng vẫn không có tên trong danh sách sơ bộ ban đầu.

Chỉ 2 ngày trước khi giải khởi tranh, chấn thương của Bùi Vĩ Hào buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải điều chỉnh nhân sự. Lê Phát được gọi bổ sung và bất ngờ được ghi tên trong đội hình xuất phát trận ra quân gặp U-23 Jordan.

Trước đối thủ có thể hình và kinh nghiệm vượt trội, cầu thủ này vẫn thi đấu tự tin, di chuyển rộng, hỗ trợ pressing và tạo khoảng trống cho các đồng đội tuyến trên. Không chỉ đóng góp vào lối chơi chung, Lê Phát còn có những pha đi bóng, dứt điểm đẳng cấp.

Màn thể hiện vượt trội này tiếp tục được duy trì ở trận gặp U-23 Kyrgyzstan, giúp anh trở thành một trong những nhân tố ổn định nhất trên hàng công. Sau đó là trận gặp chủ nhà với hơn 2 lần dù đơn độc nhưng vẫn mạnh dạn đi bóng vào vòng cấm địa đối phương trước 3-4 đối thủ cao to với những cái lắc hông điệu nghệ.

Phía sau ánh đèn sân vận động rực rỡ, Lê Phát trở về với dáng vẻ của một cậu sinh viên ngành Huấn luyện bóng đá tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Giữa lịch thi đấu dày đặc, thay vì những thú vui giải trí, Phát chọn bầu bạn với giáo trình online. Hình ảnh anh miệt mài học bài mỗi tối sau các trận đấu tại SEA Games 33 vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ.

Đình Bắc chào sau khi ghi bàn, phía sau là Lê Phát với nụ cười hiền khô.

Đặc biệt, dù đã sớm gặt hái thành công và có những khoản thưởng đáng mơ ước, Phát vẫn chọn lối sống kỷ luật. Anh không chạy theo đồ hiệu hay smartphone hào nhoáng, mà lặng lẽ gửi hết lương thưởng nhờ các thầy giữ hộ hoặc gửi về phụ giúp gia đình. Bà Linh cho biết, gia đình bà còn đang khó khăn, phải làm thuê nên những khoản tiền mà Lê Phát gởi về nhà luôn được cả gia đình nâng niu, trân trọng.

Dư luận và truyền thông ưu ái gọi anh là "Mbappé Việt Nam" hay "Lamine Yamal", nhưng chàng trai ấy chỉ nhẹ nhàng khước từ những biệt danh mỹ miều đó. Với Phát, anh vẫn là cậu bé 9 tuổi ngày nào được má dắt đi rời quê nhà đi tìm giấc mơ bóng đá tại PVF, vẫn là người học trò ham học hỏi và hơn hết, chỉ muốn là "Lê Phát con của má Linh".

Chỉ mới 18 tuổi nhưng Lê Phát vô cùng kỷ luật.

Trong thế giới bóng đá đầy cám dỗ và hào quang, Nguyễn Lê Phát chọn cho mình một lối đi lặng lẽ nhưng vững chắc. Bởi với chàng trai ấy, chiến thắng lớn nhất không phải là được so sánh với các siêu sao thế giới, mà là sự khiêm nhường. Chính điều đó, hơn cả những bàn thắng, đã biến Nguyễn Lê Phát trở thành một "viên ngọc quý" của bóng đá Việt Nam, một viên ngọc không cần ánh đèn sân cỏ chiếu vào mới tỏa sáng, mà tự thân đã mang sắc màu của sự tử tế và kỷ luật.