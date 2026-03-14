Carrick tiết lộ thần đồng của MU không thể ra mắt vì quy định kỳ lạ 14/03/2026 14:50

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick khẳng định ông hài lòng với sự tiến bộ của JJ Gabriel sau khi thần đồng trẻ mới 15 tuổi này tập luyện cùng đội một của "quỷ đỏ" thành Manchester một lần nữa trong tuần này. Gabriel còn quá trẻ để thi đấu ở Premier League mùa này nhưng những màn trình diễn xuất sắc của anh tại đội U-18 MU đã thu hút sự chú ý trên khắp nước Anh.

Tiền đạo 15 tuổi JJ Gabriel, người chưa bước vào năm học GCSE (tương đương lớp 12), đã ghi được 20 bàn thắng trong 22 trận đấu cho đội U-18 của MU mùa giải này. Nhưng Gabriel không thể thi đấu chính thức cho đội một hay đội U-21 MU vì đang trong năm học và vì mới chỉ 14 tuổi khi mùa giải bắt đầu (vào mùa hè năm ngoái).

HLV tạm quyền của Manchester United Carrick tiết lộ: “JJ Gabriel không được phép tham gia đội hình chính. Cậu ấy còn quá trẻ. JJ Gabriel đang thể hiện rất tốt. Chúng tôi có một số cầu thủ giỏi trong học viện đào tạo trẻ và chúng tôi cố gắng đưa các cầu thủ trẻ lên cùng đội chính càng nhiều càng tốt. Trận đấu của đội U-21 sẽ bắt đầu sau 25 phút nữa, nên tôi rất mong sớm kết thúc việc này và đi xem họ thi đấu. Phải nói là tôi thích ở đây hơn!”.

Carrick đánh giá rất cao thần đồng 15 tuổi của MU JJ Gabriel. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

JJ Gabriel, người tròn 15 tuổi vào tháng 10 năm ngoái, không thể góp mặt trong đội hình thi đấu ở cấp độ cao hơn U-18 vì anh mới 14 tuổi vào thời điểm mùa giải 2025 - 2026 chính thức khởi tranh. Theo quy định của Ngoại hạng Anh, cầu thủ 15 tuổi được phép thi đấu miễn là họ đủ 15 tuổi trước ngày 31-8 của mùa giải đó.

Trước trận đấu với Aston Villa tại Old Trafford hôm Chủ nhật, Carrick đã mô tả Gabriel là một “tài năng lớn” và là ngôi sao của tương lai .

“Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho họ cơ hội được biết đến rộng rãi”, HLV Carrick nói thêm, "JJ Gabriel là một tài năng lớn, điều đó khá rõ ràng và cậu ấy đã có một mùa giải tốt ở đội U-18. Chúng tôi đánh giá cậu ấy rất cao.

Nhưng sự kiên nhẫn rất quan trọng trong việc quản lý mọi thứ đi kèm với điều đó, sự phát triển JJ Gabriel và chọn đúng thời điểm để tiến lên, để lại họ ở một vị trí nhất định. JJ Gabriel đã tập luyện tốt và thật tốt khi có những cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1".

Carrick đã theo dõi hầu hết các trận đấu của JJ Gabriel kể từ khi thay thế Ruben Amorim làm HLV trưởng của MU vào tháng Giêng, bao gồm cả bàn thắng tuyệt đẹp của cầu thủ trẻ này vào lưới Nottingham Forest cuối tuần trước.

JJ Gabriel (phải) trong một buổi tập luyện tại đội 1 MU. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Gabriel hy vọng sẽ lại gây chú ý vào tuần tới khi đội trẻ của MU tiếp đón Sunderland trong trận tứ kết FA Youth Cup tại Old Trafford. Ethan Nwaneri của Arsenal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Premier League khi vào sân thay người ở những phút cuối trận gặp Brentford vào tháng 9 năm 2022, khi mới 15 tuổi và 181 ngày.

Max Dowman, một tài năng trẻ khác của "pháo thủ" thành London, đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng tham gia giải đấu này khi ra sân trong trận gặp Leeds United vào tháng 8 năm 2025, ở tuổi 15 năm và 235 ngày.