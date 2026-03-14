Hé lộ bí ẩn đằng sau việc Messi trở lại Barcelona bất thành 14/03/2026 07:29

Câu chuyện xoay quanh việc Lionel Messi trở lại Barcelona bất thành năm 2023 lại nóng lên. Những tuyên bố gần đây từ một số nhân vật danh tiếng của đội chủ sân Camp Nou đã mở ra một chương mới trong cuộc tranh cãi, vốn vẫn còn để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Đầu tuần này, cựu HLV Barcelona, ​​Xavi Hernandez, tuyên bố kế hoạch đưa Messi trở lại Barcelona từ Paris Saint-Germain (PSG) thực sự có thể thành hiện thực. Tuy nhiên, theo Xavi, mọi chuyện đã thay đổi khi chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta, từ chối thương vụ này.

Xavi cho biết Laporta đã từ bỏ kế hoạch vì cảm thấy bị đe dọa bởi tầm ảnh hưởng tiềm tàng của Messi tại Barcelona. Xavi thậm chí còn cho rằng Laporta lo sợ một "cuộc tranh giành quyền lực" sẽ nổ ra nếu siêu sao người Argentina trở lại Camp Nou.

"Leo không đến vì chủ tịch không muốn anh ấy, không phải vì La Liga hay vì Jorge Messi (cha và là người đại của của Messi) đòi thêm tiền, đó là lời nói dối. Chính chủ tịch Laporta và dàn bộ sậu của ông đã nói "không", rằng CLB không đủ khả năng chi trả cho anh ấy, rằng họ nắm giữ toàn bộ quyền lực và Messi sẽ lạm dụng quyền lực đó nếu trở lại Barca", huyền thoại bóng đá người Tây Ban Nha Xavi giải thích.

Xavi cho rằng Messi không ở lại Barcelona là vì chủ tịch Joan Laporta không muốn. ẢNH: EPA

Cựu giám đốc Barca ủng hộ tuyên bố của Xavi

Tuyên bố của Xavi hiện đã nhận được sự ủng hộ từ cựu Giám đốc bóng đá của Barcelona, ​​Mateu Alemany. Trong một cuộc phỏng vấn với Movistar+, Alemany cho biết những lời bình luận của Xavi phù hợp với những gì ông biết vào thời điểm đó.

"Xavi nói đúng, họ đã thông báo với chúng tôi rằng chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận từ La Liga rồi (đồng ý cho Barca chiêu mộ Messi)", Alemany cho biết.

Trong quá trình này, Alemany vẫn đang giữ chức giám đốc bóng đá của Barcelona. Sau đó, ông rời Barcelona và gia nhập Atletico Madrid. Bây giờ, Deco đang đảm nhiệm vị trí của Alemany tại Barcelona.

2. Laporta phủ nhận và phản công

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta lập tức phản bác gay gắt tuyên bố của Xavi. Ông tin rằng cựu HLV Barcelona, ​​người bị sa thải vào năm 2024, đã bị Victor Font lợi dụng. Victor Font là người sẽ ra tranh cử chức chủ tịch Barcelona nhiệm kỳ tới cùng với Laporta. Cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Mối quan hệ giữa Laporta và Messi được biết là khá căng thẳng. Tuy nhiên, ông lại có một phiên bản khác về sự việc. Theo ông, khi Barcelona lập kế hoạch khả thi về mặt tài chính để trình bày thương vụ chuyển nhượng Messi cho La Liga, cầu thủ này và cha anh, Jorge Messi, vẫn chưa đồng ý trở lại.

"Những gì Xavi nói là không đúng sự thật. Điều chúng tôi thiếu vào thời điểm đó là sự chấp thuận của Lionel Messi. Không có phản hồi nào từ Jorge Messi, và sau đó Jorge nói với chúng tôi rằng quyết định của họ là đến Inter Miami", ông Joan Laporta khẳng định.

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta. ẢNH: AFP

Sau khi Alemany cũng xác nhận lại phát ngôn của Xavi, Laporta một lần nữa tự bào chữa trong cuộc phỏng vấn với Onze trên Esport 3. Mặc dù Laporta vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức chủ tịch Barca trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng rõ ràng cuộc tranh cãi với huyền thoại Barcelona này không phải là tin tức mà ông muốn nghe vào lúc này.

"Tôi luôn có mối quan hệ tốt với Mateu, nhưng chắc hẳn anh ấy phải có lý do riêng để đưa ra những phát ngôn như vậy. Nếu có sự oán giận xen lẫn, kết quả có thể không đúng sự thật", Joan Laporta nói thêm.

3. Quan điểm của Xavi bị ảnh hưởng bởi sự thất vọng

Joan Laporta cũng nhấn mạnh rằng BTC giải La Liga chưa bao giờ đưa ra sự chấp thuận cuối cùng cho vụ chuyển nhượng của Messi.

"La Liga chưa bao giờ đưa ra cho chúng tôi một thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi nghĩ mình có thể thuyết phục họ. Xavi đã lên tiếng, và tôi thấy Font đang lợi dụng Xavi và Mateu. Đừng hiểu lầm, tôi có mối quan hệ rất tốt với chủ tịch La Liga, Javier Tebas. Mateu hiện đang là người của Atletico Madrid, và vì anh ấy là một người thông minh, anh ấy có thể muốn tạo ra sự đột phá trước một đối thủ trực tiếp như Barca", Joan Laporta nói.

Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Laporta. Ông nói với đài RTVE rằng Barcelona thậm chí còn chưa liên hệ với giải đấu về kế hoạch này. Laporta sau đó nói thêm quan điểm của Xavi bị ảnh hưởng bởi sự oán giận của anh sau khi bị Barcelona sa thải.

Bí mật Messi không thể ở lại Barca dần được... "bật mí". ẢNH: EPA

"Ý kiến ​​của Xavi bị ảnh hưởng nặng nề bởi một cảm giác thất vọng nhất định, và từ cảm giác đó, sự thật đã bị che khuất. Ai cũng có quyền lên tiếng, nhưng tuyên bố của Xavi chỉ càng củng cố quyết định sa thải anh ấy của chúng tôi, Xavi đã thua và Flick đã thắng", Laporta nói, ám chỉ HLV hiện tại của Barcelona, ​​Hansi Flick.