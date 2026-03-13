Casemiro sẽ ở lại MU mùa giải tới 13/03/2026 12:46

(PLO)- Tin tức về MU: Casemiro 'đang cân nhắc' việc ở lại và thông tin cập nhật về hợp đồng của Harry Maguire được hé lộ.

Đội hình của MU có thể chứng kiến ​​một số cầu thủ nổi tiếng ra đi trong mùa hè này nếu không có bước đột phá lớn nào trong những tháng tới. Mùa hè này, MU sẽ đối mặt với nhiều bất ổn, với nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu HLV Michael Carrick có phải là người đưa ra quyết định hay không. Tuy nhiên, đã có một số câu chuyện chuyển nhượng đang dần hình thành trong đội hình hiện tại.

Phần lớn các hoạt động chuyển nhượng của Manchester United trong kỳ nghỉ hè sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vị trí mà CLB kết thúc mùa giải này. Và Carrick đã khôi phục lại niềm tin sau khi đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại vị trí thứ ba tại Premier League.

Tuy nhiên, vị trí của MU sẽ bị thách thức vào Chủ nhật, khi Quỷ Đỏ chuẩn bị tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford. Đội xếp thứ ba sẽ đối đầu với đội xếp thứ tư trong một trận cầu "sáu điểm" đầy kịch tính, cả hai đội đều rất khao khát trở lại Champions League mùa giải tới.

Đặc biệt, hai tài năng kỳ cựu tưởng chừng như sẽ ra đi nay có thể ở lại Manchester United nhờ sự hồi sinh của đội bóng. Và tờ Mirror Football (Anh) đã phân tích một số câu chuyện chính xung quanh Old Trafford hiện nay.

Casemiro có thể ở lại Manchester United mùa giải tới. ẢNH: Visionhaus

Casemiro cân nhắc việc ở lại

Cựu tiền vệ của Manchester United, Kleberson, cho rằng Casemiro hiện đang "cân nhắc" việc ở lại Manchester United dù đã tuyên bố ra đi. Tiền vệ người Brazil đã thông báo hồi tháng Giêng rằng anh sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng kết thúc vào tháng Sáu.

Và giờ đây, người đồng hương Kleberson lại càng làm cho tình hình thêm kịch tính khi ám chỉ rằng sự thay đổi hoàn cảnh dưới thời HLV tạm quyền Carrick có thể khiến Casemiro đảo ngược quyết định của mình. Và Kleberson khẳng định cầu thủ 34 tuổi Casemiro vẫn có thể là một nhân tố quan trọng tại MU.

"Tôi biết Casemiro có giá trị rất cao, anh ấy thực sự đã mang lại khả năng lãnh đạo cho CLB", cựu sao người Brazil Kleberson nói với Goal, "Đó cũng là lý do tại sao Casemiro trở lại đội tuyển quốc gia Brazil và tại sao anh ấy sẽ thi đấu ở World Cup 2026. Casemiro thực sự mang lại khả năng lãnh đạo và anh ấy cũng làm điều đó ở MU. Anh ấy là một đồng đội tuyệt vời và một đối thủ đáng gờm.

Dĩ nhiên, chúng ta không thể so sánh khả năng lãnh đạo của Casemiro với Roy Keane vì hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng Casemiro hiểu rõ luật lệ ở MU. Tôi nghĩ Casemiro hạnh phúc ở MU, nhưng CLB đó chưa bao giờ ở trong một vị thế tốt. Tôi vẫn nghĩ Casemiro muốn ở lại MU, hoặc ít nhất anh ấy đang cân nhắc điều đó vì mọi chuyện đã diễn ra rất tốt dưới thời Michael Carrick".

Casemiro, cầu thủ được trả lương cao nhất của MU với khoảng 350.000 bảng Anh mỗi tuần, có điều khoản trong hợp đồng cho phép MU gia hạn thêm 12 tháng. Và Kleberson dường như ủng hộ việc "quỷ đỏ" kích hoạt điều khoản đó nếu điều này đồng nghĩa với việc Casemiro có thể tiếp tục gắn bó với Old Trafford.

"Tôi thực sự muốn Casemiro ở lại Manchester United", Kleberson tiếp tục, "Anh ấy hiểu rõ niềm đam mê của CLB và người hâm mộ. Anh ấy luôn nỗ lực hết mình và thi đấu đúng với đẳng cấp mà người ta kỳ vọng ở một cầu thủ của Manchester United.

Việc chiêu mộ một cầu thủ có trình độ giống như Casemiro sẽ rất khó khăn. Manchester United từng có rất nhiều cầu thủ như vậy, nhưng giờ họ không còn nữa. Casemiro cũng tương tự - Ryan Giggs, Paul Scholes, anh ấy mang đến tố chất lãnh đạo như vậy".

Maguire sẵn sàng giảm lương

Maguire sẵn sàng giảm lương để tiếp tục phục vụ cho MU. ẢNH: ALLSTAR

Trong khi đó, Harry Maguire, một cựu binh dày dạn kinh nghiệm khác trong đội hình của Manchester United, cũng đã tăng cơ hội ở lại Old Trafford sau mùa giải này. Điều đó xảy ra sau khi tờ The i Paper đưa tin Maguire sẵn sàng giảm một nửa lương để ký hợp đồng mới với "quỷ đỏ".

Maguire, người vừa bước sang tuổi 33 trong tháng này, hiện đang kiếm được khoản tiền khá lớn là 190.000 bảng Anh mỗi tuần tại Old Trafford. Tuy nhiên, tờ The i Paper cho rằng Maguire sẵn sàng chấp nhận mức lương khiêm tốn hơn nhiều, khoảng 100.000 bảng Anh mỗi tuần, nếu điều đó đồng nghĩa với việc anh có được một hợp đồng mới.

Đây có thể là một động thái khá mạo hiểm của MU, xét đến sự kết hợp giữa những tài năng chưa thực sự trưởng thành và các trung vệ không thể duy trì thể trạng tốt. Matthijs de Ligt đang phải vật lộn với chấn thương lưng tái phát gần đây, trong khi Lisandro Martinez và Luke Shaw cũng đã trải qua không ít những chấn thương nghiêm trọng.

Leny Yoro và Ayden Heaven có tiềm năng trở thành cặp trung vệ của MU trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, cả hai vẫn đang phát triển và cần có thêm những cầu thủ giàu kinh nghiệm để luân phiên thi đấu trước khi sẵn sàng đảm nhận vị trí chính thức.

Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, hiện vẫn chưa có quyết định nào được Manchester United đưa ra về việc liệu Harry Maguire có được đề nghị hợp đồng mới hay không. Tuy nhiên, cơ hội của Maguire sẽ cao hơn đáng kể nếu xét đến những hy sinh về mặt tài chính mà anh sẵn sàng thực hiện để tiếp tục khoác áo Manchester United.