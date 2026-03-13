Ông Trump cảnh báo Iran về việc tham dự World Cup 2026 13/03/2026 11:56

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Iran rằng đội tuyển bóng đá nước này không nên tham dự World Cup 2026 vì "sự an toàn và tính mạng của chính họ".

World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một lời cảnh báo đầy ẩn ý, tờ Mirror (Anh) chia sẻ. Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran nên tránh xa World Cup mùa hè này vì "sự an toàn và tính mạng của chính họ" trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là giải đấu danh giá nhất thế giới 4 năm tổ chức 1 lần sẽ khởi tranh, khi sự chú ý dành cho giải đấu vẫn tiếp tục gia tăng.

Giải đấu được tổ chức trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6, Iran là một trong những quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Tất cả các trận đấu của tuyển Iran ở vòng bảng dự kiến ​​​​diễn ra tại các thành phố của Mỹ, khi họ đối đầu với New Zealand, Bỉ và Ai Cập tại Los Angeles và Seattle. Tuy nhiên, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran sắp bước sang tuần thứ hai, những hệ lụy đối với thế giới thể thao đang dần lộ rõ.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón đến World Cup, nhưng tôi thực sự không tin rằng việc họ có mặt ở đó là phù hợp, xét về tính mạng và sự an toàn của chính họ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này! Tổng thống DONALD J. TRUMP".

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran, Ahmad Donyamali, tuyên bố rằng đội tuyển Iran không thể tham gia World Cup 2026 vào mùa hè năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Press Association

Cuộc chiến đã khiến Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng sau các cuộc tấn công vào khu vực. Xung đột leo thang sau khi lực lượng Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, và Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh láng giềng.

Hôm thứ Hai, Tổ chức Các nhà hoạt động nhân quyền tại Iran (HRANA) có trụ sở tại Mỹ báo cáo rằng 1.761 người đã thiệt mạng, trong đó có 1.245 thường dân, 194 trong số đó là trẻ em kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28-2.

Ông Donyamali nói với đài truyền hình nhà nước Iran: "Con cái chúng ta không được an toàn và về cơ bản, những điều kiện như vậy không tồn tại. Với những hành động mà họ đã thực hiện chống lại Iran, họ đã gây ra hai cuộc chiến tranh với chúng tôi trong vòng tám hoặc chín tháng, đã giết hại và gây thương vong cho hàng ngàn người dân của chúng tôi. Do đó, chúng tôi chắc chắn không thể hiện diện tại World Cup 2026".

Trong khi đó, chia sẻ mới nhất của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi có thông tin cho rằng chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã được Tổng thống Mỹ thông báo rằng đội tuyển bóng đá Iran được chào đón tham gia World Cup 2026.

Ông Infantino cho biết: "Tôi đã gặp Tổng thống Mỹ, Donald J. Trump để thảo luận về tình hình chuẩn bị cho World Cup sắp tới, và sự háo hức ngày càng tăng khi giải đấu chỉ còn 93 ngày nữa là khai mạc. Chúng tôi cũng đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Iran và việc đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự World Cup.

Trong các cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhắc lại rằng đội tuyển Iran đương nhiên được chào đón tham gia giải đấu tại Mỹ. Chúng ta đều cần một sự kiện như World Cup để gắn kết mọi người lại với nhau hơn bao giờ hết, và tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Mỹ vì sự ủng hộ của ông, điều này một lần nữa cho thấy bóng đá có sức mạnh kết nối thế giới".