Bất đồng giữa Luis Enrique và MU bắt đầu lộ rõ 12/03/2026 06:39

MU sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng vào cuối mùa giải liên quan đến vị trí HLV trưởng. Việc HLV Luis Enrique của PSG có thể được bổ nhiệm dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford đã nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều từ hai huyền thoại của "quỷ đỏ". Sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào tháng Giêng, Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU cho đến cuối mùa giải.

Cựu tiền vệ của Manchester United Carrick bắt đầu triều đại của mình với chuỗi 7 trận bất bại, bao gồm 6 trận thắng tại Premier League, giúp CLB vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chuyến làm khách thua Newcastle United 1-2 tuần trước đánh dấu thất bại đầu tiên của Manchester United dưới thời Carrick.

Mặc dù thiếu kinh nghiệm dẫn dắt ở cấp độ cao nhất, HLV người Anh này cho đến nay đã chứng tỏ mình có khả năng lãnh đạo gã khổng lồ bóng đá Anh. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Manchester United vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về người sẽ nắm quyền vào mùa hè.

Nhiều cái tên đã được nhắc đến cho vị trí HLV trưởng dài hạn của MU, bao gồm Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi và Luis Enrique. HLV của Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique có đủ năng lực để dẫn dắt MU, khi đã giành được 20 danh hiệu lớn tại Barcelona và PSG, bao gồm cả cú ăn ba với cả hai đội bóng.

Evra ủng hộ Enrique dẫn dắt Manchester United mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo các nguồn tin, tương lai của chiến lược gia 55 tuổi người Tây Ban Nha tại Paris vẫn chưa rõ ràng do có thông tin cho rằng ông không gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, huyền thoại MU Patrice Evra tin HLV Enrique là người lý tưởng để dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford trở lại đỉnh cao.

Cựu tuyển thủ Pháp Patrice Evra cho biết: "Tôi không nói chuyện với ban lãnh đạo Manchester United hay Sir Jim Ratcliffe (đồng chủ sở hữu Manchester United), nhưng theo ý kiến ​​​​thành thật của tôi, không có ý thiếu tôn trọng PSG hay Nasser Al-Khelaifi (ông chủ của PSG), nhưng Luis Enrique sẽ là HLV trong mơ của Manchester United. Tôi yêu quý Luis Enrique tôi yêu triết lý của ông ấy, những gì ông ấy đã trải qua trong cuộc sống cá nhân và vượt qua nó cho thấy cá tính của ông ấy.

Những gì Luis Enrique đã làm ở PSG, đưa đội bóng vô địch Champions League mà không có Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Neymar, là một công việc tuyệt vời. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chơi cho Manchester United, họ sẽ phải chạy rất nhiều và tôi nghĩ Enrique sẽ mang lại điều đó".

Bất chấp thành tích ấn tượng đó, việc bổ nhiệm Enrique sẽ là một sai lầm mà MU đã từng mắc phải, theo một huyền thoại khác của MU là Wayne Rooney. Tờ Mirror (Anh) khi chia sẻ về phát biểu của Rooney đã bình luận, "bất đồng giữa Luis Enrique và MU đã lộ rõ".

Theo đó, phát biểu trên chương trình The Overlap Fan Debate, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU Wayne Rooney cho biết: "Tôi nghĩ với Luis Enrique, tôi đã từng trải qua và chúng ta đã thử nhiều HLV khác nhau. Chúng ta đã thử Jose Mourinho và Louis van Gaal.

Rooney từ chối Enrique, chọn Carrick dẫn dắt Manchester United. ẢNH: Visionhaus

Sau đó chúng ta đã thử những người như Erik ten Hag và Ruben Amorim nhưng họ không hiệu quả. Tôi chỉ nghĩ Carrick là lựa chọn hợp lý. Tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ khi biết anh ấy sẽ đến. Carrick thực sự là một người có ảnh hưởng tích cực, giúp mọi việc ổn định".

Rooney khẳng định việc giữ lại Carrick sẽ cho phép MU tiếp tục xây dựng đội hình thay vì chọn một HLV nổi tiếng. Rooney nói thêm: "Tôi nghĩ đôi khi chúng ta quá vội vàng bỏ qua những gì đang ở ngay trước mắt và nói, "Chúng ta có một HLV từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Tây Ban Nha sẽ đến và làm điều này". Nhưng thực tế là họ không hề quan tâm đến CLB bóng đá. Việc họ quan tâm điều này ít nhất sẽ tạo nền tảng để CLB tiếp tục phát triển. Cơ sở hạ tầng sẽ được khôi phục lại cho CLB bóng đá".