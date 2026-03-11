Nóng: Từ 22 giờ hôm nay, 11-3, giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít 11/03/2026 22:17

Đêm 11-3, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu thông báo về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, từ 22 giờ ngày 11-3, giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm hàng loạt.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 3.619 đồng/lít, xăng A95 giảm 3.880 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 4.247 đồng/lít, dầu hoả giảm 7.966 đồng/lít, dầu mazut giảm 5.706 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 giảm còn 22.951 đồng/lít, giá xăng A95 còn 25.240 đồng/lít, giá dầu diesel còn 26.470 đồng/lít, dầu hoả giảm còn 24.419 đồng/lít, dầu mazut giảm còn 19.001 đồng/kg.

Từ 22 giờ ngày 11-3, giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm hàng loạt. Ảnh minh hoạ: AH

Kỳ này, nhà điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng ở mức khá cao.

Cụ thể: Xăng sinh học 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.