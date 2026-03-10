Huế vào cuộc vụ một cây xăng chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt 10/03/2026 15:11

(PLO)- Sau thông tin một cây xăng tại TP Huế hạn chế số lượng bán hàng cho người tiêu dùng, Sở Công Thương đã lập tức vào cuộc xác minh và ban hành văn bản chỉ đạo về việc kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Ngày 10-3, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương TP Huế cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin và giao Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra đối với một cây xăng trên địa bàn sau phản ánh.

Một cây xăng ở Huế bị phản ánh chỉ bán tối đa 300.000 đồng/ lượt. Ảnh: AI tạo.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc một cây xăng dầu trên đường Minh Mạng (TP Huế) chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt. Việc này nhận được nhiều sự quan tâm của người dân trong bối cảnh giá xăng tăng cao những ngày qua.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP Huế cũng cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ và sẽ sớm có báo cáo về vụ việc.

Cùng ngày, Sở Công Thương TP Huế ban hành văn bản chỉ đạo về việc kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu UBND các xã và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phối hợp chặt chẽ để thiết lập kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, bắt buộc phải treo, dán danh sách thông tin đường dây nóng tại khu vực dễ thấy tại tất cả các cửa hàng bán lẻ.

Các đơn vị tuyệt đối không được tự ý ngừng bán, giảm thời gian phục vụ hoặc bán cầm chừng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Sở Công thương.

Nếu đại lý nhượng quyền gặp sự cố về nguồn cung, thương nhân đầu mối phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý.