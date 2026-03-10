Chính phủ chính thức giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% 10/03/2026 06:01

(PLO)- Việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu sẽ được áp dụng đến hết tháng 4-2026. Nghị định được ban hành với mục tiêu giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhập khẩu, ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Cụ thể, theo Nghị định 72, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Cùng với đó, thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Chính phủ chính thức giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu. Ảnh: MINH TRÚC

Nghị định này có hiệu lực kể từ 9-3-2026 đến ngày 30-4-2026. Sau ngày Nghị định này hết hiệu lực, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu được thực hiện theo quy định tại Nghị định 26/2023 ngày 31-5-2023.

Trường hợp cần đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu phải kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị định, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để kéo dài thời hạn áp dụng.

Nghị định 72 được ban hành trong bối cảnh diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, đang ảnh hưởng mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, nhất là ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển chiến lược của dầu thô Trung Đông. Sự gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực châu Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô từ Trung Đông.

Nghị định này được ban hành với mục tiêu giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Cũng theo thông tin từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng ngày 8-3, mặc dù xung đột quân sự tại Trung Đông khiến giá xăng dầu tại nhiều quốc gia tăng mạnh nhưng trong nước, nguồn cung xăng dầu cơ bản vẫn được bảo đảm.

Hai nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất và Nghi Sơn hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của thị trường nội địa. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có đủ nguồn dầu thô để duy trì sản xuất đến hết tháng 4.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dù phụ thuộc một phần nguồn dầu thô nhập khẩu từ Kuwait nhưng hiện vẫn duy trì sản xuất nhờ lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển.

Theo báo cáo của các thương nhân đầu mối, nguồn nhập khẩu trong tháng 3 cơ bản được bảo đảm.