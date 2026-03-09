Đề xuất giá xăng dầu tăng 20% trở lên trong 1 tháng sẽ thực hiện bình ổn giá 09/03/2026 09:01

(PLO)- Bộ Công Thương đề xuất xem xét bình ổn giá khi giá bán lẻ xăng dầu trong nước biến động bất thường, tăng liên tiếp trong một tháng từ 20% trở lên.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý cho hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định kinh doanh xăng dầu. Trước đó, ngày 6-1, bộ này đã có tờ trình giải trình tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Trong dự thảo Thông tư, Bộ Công Thương bổ sung quy định về cơ chế bình ổn giá với các mặt hàng xăng, xăng sinh học và dầu diesel.

Giá để theo dõi, đánh giá bình ổn là giá bán lẻ do các thương nhân đầu mối công bố. Việc đánh giá dựa căn cứ theo tỷ trọng sản lượng tiêu thụ của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có tính đại diện, có tổng sản lượng tiêu thụ chiếm trên 70% sản lượng tiêu thụ trên cả nước.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở Hà Nội.

Việc bình ổn giá sẽ được xem xét khi giá bán lẻ xăng dầu trong nước biến động bất thường, tăng liên tiếp trong một tháng với biên độ lớn, tổng mức tăng từ 20% trở lên, có nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống người dân.

Bộ Công Thương sẽ chủ trì phối hợp cùng Bộ Tài chính phân tích diễn biến thị trường để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương bình ổn giá. Việc bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc quy định của Luật Giá, Nghị quyết của Chính phủ về phương án bình ổn giá.

Trên cơ sở chủ trương bình ổn giá của Chính phủ, Bộ Công Thương chủ trì triển khai, hướng dẫn UBND cấp tỉnh thực hiện.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi giá xăng dầu bán lẻ biến động bất thường, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Nghị định số 85/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thành lập vào đầu năm 2009. Quỹ không nằm trong Ngân sách Nhà nước mà do các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tự thu chi, quản lý tại tài khoản ngân hàng. Mức trích lập và chi sẽ do cơ quan quản lý quyết định tại mỗi kỳ điều hành. Quỹ chỉ được sử dụng để phục vụ mục tiêu bình ổn giá xăng, dầu trong nước theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023 đến nay, liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tính tới tháng 9-2025, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.617 tỉ đồng.