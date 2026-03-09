Hà Nội thông tin các cửa hàng xăng dầu đóng cửa, bán hàng hạn chế 09/03/2026 12:09

(PLO)- Ngày 7-3, Hà Nội ghi nhận 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng.

Sở Công Thương TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương và UBND TP Hà Nội về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Lượng khách mua xăng dầu tăng cao

Theo đó, tại thời điểm 6 giờ sáng ngày 7-3, tồn kho xăng dầu tại ba kho xăng dầu thương mại trên địa bàn Hà Nội (Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá, Kho xăng dầu Nam Phong) là 36.500 m3, giảm 7.500 m3 (tương đương giảm 17,05%) so với ngày 6-3.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, lượng khách mua hàng tại các cửa hàng xăng dầu vẫn tăng cao.

Sản lượng bán lẻ hàng ngày (từ ngày 4-3 đến ngày 7-3) tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội tăng 30%, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội tăng 10%, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội tăng 29% so với sản lượng bình quân ngày trong tháng 2-2026.

Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội thông báo hết xăng, chỉ còn dầu sáng 6-3. Ảnh: AH

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị giảm số giờ bán hàng do không đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng liên tục, nhân lực để phục vụ hoạt động kinh doanh tại cửa hàng.

Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu (đơn vị trung gian) do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối (đơn vị nhập khẩu xăng dầu).

Các cửa hàng thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn hàng để duy trì hoạt động kinh doanh. Trong đó thương nhân đầu mối ưu tiên nguồn hàng cho các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, tiếp đến là các đại lý, thương nhân nhận quyền theo tiến độ mua hàng các tháng trước liền kề. Trường hợp khi đảm bảo nguồn cung trong hệ thống, thương nhân đầu mối mới chia sẻ nguồn cung cho các thương nhân phân phối xăng dầu.

“Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có khoảng gần 70% cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống của các thương nhân đầu mối, khoảng hơn 30% thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối và các nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác. Các thương nhân đầu mối cam kết việc đảm bảo nguồn hàng cho hệ thống của thương nhân từ nay đến hết tháng 3-2026”, Sở Công Thương Hà Nội thông tin.

17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng

Cũng theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, qua công tác kiểm tra, giám sát của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội trong ngày 7-3 ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng. Đơn cử, cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Kiên, địa chỉ: thôn Mộc, xã Ba Vì, Hà Nội: hết dầu diesel do thương nhân cấp hàng không có nguồn dầu để cung cấp.

Cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL, địa chỉ tại Km10 quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội: hết mặt hàng xăng RON 95, vẫn bán mặt hàng dầu D.O bình thường.

Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải Bảo Anh, địa chỉ: Số 236 Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội: hết các mặt hàng xăng, vẫn bán các mặt hàng dầu bình thường.

Danh sách 13 thương nhân cấp hàng cho 17 cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa, bán hàng hạn chế do thiếu nguồn ngày 7-3:

(1) Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bình An, địa chỉ: Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

(2) Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Phương Huy - Chi nhánh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 12C phố Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

(3) Công ty cổ phần đầu tư phát triển ATLANTIS Việt Nam, địa chỉ: Nhà 50A Spring Valley, Khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

(4) Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ngân Tín, địa chỉ: Tòa nhà TTC số 8/2, đường Trần Quốc Tuấn, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

(5) Công ty CP Anh Phát Petro - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: P316 Tầng 3, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Phố Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.

(6) Công ty TNHH xăng dầu HKD Hà Nội, địa chỉ: Số 19, ngõ 326 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

(7) Công ty TNHH Một thành viên KTV Kiên Cường, địa chỉ: Số 134 Đào Sư Tích, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

(8) Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tiến Minh, địa chỉ: Số 37 Ngô Bệ, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.

(9) Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng (theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần), địa chỉ: số 276A đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

(10) Chi nhánh Công ty TNHH BCA - Thăng Long - Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu (Theo uỷ quyền của Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long), địa chỉ: số 99 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội.

(11) Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội, địa chỉ: số 194 phố Thái Thịnh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(12) Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Miền Bắc, địa chỉ: 136.LouisVIII-LK43, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

(13) Công ty CP kinh doanh xăng dầu và xây dựng Miền Bắc, địa chỉ: Số 30 Lý Thường Kiệt, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong ngày 7-3, các cửa hàng xăng dầu tại các địa bàn qua quá trình kiểm tra không phát hiện hành vi vi phạm, do đó không tiến hành xử lý.

Sở Công Thương Hà Nội đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu (đặc biệt là quy định về dự trữ xăng dầu) đối với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu thường xuyên có nhiều cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống phân phối phải đóng cửa, ngừng bán hàng do không cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây mất ổn định thị trường.