Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào.
Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất MFN từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).
Thuế nhập khẩu MFN cũng được đề xuất giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, P-xylen sẽ giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.
Cần giảm thuế nhập khẩu ưu đãi ngay và luôn
Trao đổi với phóng viên về đề xuất trên, ông Nguyễn Văn Phụng, Nguyên Cục trưởng Cục thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng Cục thuế - nay là Cục Thuế) hoàn toàn đồng tình với chủ trương này.
Ông Phụng nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh năng lượng của mỗi quốc gia là yếu tố quan trọng và phải được đưa lên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Xăng dầu là nguồn nhiên liệu, năng lượng dùng cho mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
Khi giá tăng bất thường, nguồn cung hạn chế và nguy cơ đứt gãy không chỉ tác động đến chi phí mà còn có nguy cơ gây đình trệ sản xuất, tê liệt hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực...
Cũng vì lý do đó, ông Phụng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ nên ban hành quyết định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu ngay.
"Tôi cho rằng trong tình huống thì cần có những biện pháp khẩn cấp. Việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi cho xăng dầu cần làm ngay và luôn. Việc giảm thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong bối cảnh giá tăng cao, cùng với đó, việc này còn nhằm duy trì hoạt động nhập khẩu khi nguồn cung đang bị hạn chế", ông Phụng nói.
Sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu hợp lý
Về lâu dài, để ổn định giá xăng dầu, hạn chế các tác động lan tỏa sang các ngành, lĩnh vực khác và đời sống người dân, ông Phụng cho rằng Nhà nước cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa.
Thứ nhất theo ông Phụng, ở thời điểm này, thuộc thẩm quyền của liên Bộ Công thương - Tài chính cần sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, từ đó có thể giữ giá bán thấp cho người tiêu dùng.
"Khi giá thấp chúng ta trích vào Quỹ bình ổn rồi thì nay giá đang tăng cao, chúng ta phải rút từ Quỹ bình ổn giá ra, đó là quy tắc vận hành thông thường", ông Phụng nói.
Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) cho biết, trong quá khứ khi đối mặt với các đợt tăng giá năng lượng, cơ quan quản lý thường sử dụng hai nhóm công cụ chính là quỹ bình ổn xăng dầu và chính sách thuế để hạn chế tác động dây chuyền lên chi phí vận tải, logistics và các nhóm hàng hóa thiết yếu.
Quỹ bình ổn xăng dầu được thiết kế để hạn chế những cú sốc giá trong ngắn hạn. Khi giá thế giới tăng đột biến, thay vì để giá bán lẻ trong nước tăng mạnh tương ứng, cơ quan điều hành có thể sử dụng Quỹ để bù đắp một phần.
Qua đó hạn chế mức tăng quá lớn trong một kỳ điều hành, điều này giúp tránh tạo ra cú sốc tâm lý và giảm nguy cơ lan tỏa sang các nhóm hàng hóa khác.
Thời gian vừa qua, do giá xăng dầu khá ổn định và duy trì ở mức thấp, việc trích lập hay sử dụng Quỹ bình ổn không diễn ra thường xuyên. Nhưng trong bối cảnh giá thế giới tăng đột biến trong vài ngày gần đây, theo ông Độ, đây là thời điểm cần tính đến việc sử dụng Quỹ một cách hợp lý để hạn chế tác động bất lợi trong ngắn hạn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường về mức tối thiểu
Với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng, ông Phụng nhấn mạnh đây là khoản thuế gián thu do người tiêu dùng chịu. Song, người nộp là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
Vì vậy, ông Phụng đề xuất nên gia hạn chậm nộp những khoản thuế này khoảng 1-2 tháng để cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguồn vốn tiếp tục sản xuất kinh doanh, tìm nguồn hàng mới...
Cuối cùng, Nguyên Cục trưởng Cục thuế Doanh nghiệp lớn kiến nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát lại thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, dầu diesel, nhiên liệu bay...
Theo ông, Nhà nước nên hạ thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, dầu diesel, nhiên liệu bay... về mức tối thiểu để hỗ trợ doanh nghiệp xăng dầu, đảm bảo nguồn cung trong nước cũng như hạn chế các tác động không đáng có của việc tăng giá xăng dầu tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người dân
Đồng tình, TS. Nguyễn Đức Độ cho rằng, với bối cảnh hiện nay, công cụ thuế như thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu… cần được được điều chỉnh linh hoạt để giảm áp lực giá.
Bộ Tài chính cho biết, tình hình thế giới thời gian qua diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông khiến giá năng lượng, nhất là dầu mỏ và khí đốt, biến động mạnh. Nguồn cung xăng dầu toàn cầu có dấu hiệu gián đoạn, kéo theo giá dầu thô tăng cao, qua đó tác động trực tiếp đến thị trường xăng dầu trong nước.
Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh xăng dầu toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Đáng chú ý, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ khu vực Trung Đông không thể vận chuyển tới các nhà máy lọc dầu, đặc biệt tại khu vực châu Á.
Hệ quả là nhiều nhà máy lọc dầu trong khu vực phải cắt giảm công suất, sử dụng nguồn dự trữ dầu thô và hạn chế xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu lên cao.
Hiện nay, phần lớn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ ASEAN và Hàn Quốc với mức thuế nhập khẩu chủ yếu ở mức 0% theo các cam kết FTA. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung thế giới bị gián đoạn, việc tiếp cận nguồn xăng dầu thành phẩm từ các thị trường này cũng có thể gặp khó khăn.
Theo Bộ Tài chính, nếu tiếp tục duy trì mức thuế MFN hiện hành, việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường khác sẽ gặp nhiều hạn chế, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá xăng dầu trong nước.
Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đã đề xuất điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng xăng dầu về mức 0%, gửi Bộ Tài chính tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Nghị định.
Dự kiến, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30-4-2026. Trường hợp cần kéo dài thời gian áp dụng, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định.
Dự thảo Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.