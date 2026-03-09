Miễn, giảm thuế với xăng dầu: Cần làm ngay và luôn! 09/03/2026 22:27

(PLO)- Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông khiến giá năng lượng thế giới biến động mạnh, chuyên gia cho rằng, việc giảm thuế nhập khẩu với xăng dầu cần làm ngay. Cùng với đó là nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tránh tác động lan tỏa.

Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất MFN từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế nhập khẩu MFN cũng được đề xuất giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay và kerosine. Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, P-xylen sẽ giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Cần giảm thuế nhập khẩu ưu đãi ngay và luôn

Trao đổi với phóng viên về đề xuất trên, ông Nguyễn Văn Phụng, Nguyên Cục trưởng Cục thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng Cục thuế - nay là Cục Thuế) hoàn toàn đồng tình với chủ trương này.

Ông Phụng nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh năng lượng của mỗi quốc gia là yếu tố quan trọng và phải được đưa lên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Xăng dầu là nguồn nhiên liệu, năng lượng dùng cho mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

Khi giá tăng bất thường, nguồn cung hạn chế và nguy cơ đứt gãy không chỉ tác động đến chi phí mà còn có nguy cơ gây đình trệ sản xuất, tê liệt hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực...

Cũng vì lý do đó, ông Phụng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ nên ban hành quyết định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu ngay.

"Tôi cho rằng trong tình huống thì cần có những biện pháp khẩn cấp. Việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi cho xăng dầu cần làm ngay và luôn. Việc giảm thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong bối cảnh giá tăng cao, cùng với đó, việc này còn nhằm duy trì hoạt động nhập khẩu khi nguồn cung đang bị hạn chế", ông Phụng nói.

Bên cạnh việc giảm thuế nhập khẩu với xăng dầu, các ý kiến cho rằng cần nhiều giải pháp đồng bộ. Ảnh: AN HIỀN

Sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu hợp lý

Về lâu dài, để ổn định giá xăng dầu, hạn chế các tác động lan tỏa sang các ngành, lĩnh vực khác và đời sống người dân, ông Phụng cho rằng Nhà nước cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa.

Thứ nhất theo ông Phụng, ở thời điểm này, thuộc thẩm quyền của liên Bộ Công thương - Tài chính cần sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, từ đó có thể giữ giá bán thấp cho người tiêu dùng.

"Khi giá thấp chúng ta trích vào Quỹ bình ổn rồi thì nay giá đang tăng cao, chúng ta phải rút từ Quỹ bình ổn giá ra, đó là quy tắc vận hành thông thường", ông Phụng nói.

Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) cho biết, trong quá khứ khi đối mặt với các đợt tăng giá năng lượng, cơ quan quản lý thường sử dụng hai nhóm công cụ chính là quỹ bình ổn xăng dầu và chính sách thuế để hạn chế tác động dây chuyền lên chi phí vận tải, logistics và các nhóm hàng hóa thiết yếu.

Quỹ bình ổn xăng dầu được thiết kế để hạn chế những cú sốc giá trong ngắn hạn. Khi giá thế giới tăng đột biến, thay vì để giá bán lẻ trong nước tăng mạnh tương ứng, cơ quan điều hành có thể sử dụng Quỹ để bù đắp một phần.

Qua đó hạn chế mức tăng quá lớn trong một kỳ điều hành, điều này giúp tránh tạo ra cú sốc tâm lý và giảm nguy cơ lan tỏa sang các nhóm hàng hóa khác.

Thời gian vừa qua, do giá xăng dầu khá ổn định và duy trì ở mức thấp, việc trích lập hay sử dụng Quỹ bình ổn không diễn ra thường xuyên. Nhưng trong bối cảnh giá thế giới tăng đột biến trong vài ngày gần đây, theo ông Độ, đây là thời điểm cần tính đến việc sử dụng Quỹ một cách hợp lý để hạn chế tác động bất lợi trong ngắn hạn.

Thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu… với xăng dầu cần được được điều chỉnh linh hoạt để giảm áp lực giá. Ảnh: AN HIỀN

Giảm thuế bảo vệ môi trường về mức tối thiểu

Với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng, ông Phụng nhấn mạnh đây là khoản thuế gián thu do người tiêu dùng chịu. Song, người nộp là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Vì vậy, ông Phụng đề xuất nên gia hạn chậm nộp những khoản thuế này khoảng 1-2 tháng để cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguồn vốn tiếp tục sản xuất kinh doanh, tìm nguồn hàng mới...

Cuối cùng, Nguyên Cục trưởng Cục thuế Doanh nghiệp lớn kiến nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát lại thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, dầu diesel, nhiên liệu bay...

Theo ông, Nhà nước nên hạ thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, dầu diesel, nhiên liệu bay... về mức tối thiểu để hỗ trợ doanh nghiệp xăng dầu, đảm bảo nguồn cung trong nước cũng như hạn chế các tác động không đáng có của việc tăng giá xăng dầu tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người dân

Đồng tình, TS. Nguyễn Đức Độ cho rằng, với bối cảnh hiện nay, công cụ thuế như thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu… cần được được điều chỉnh linh hoạt để giảm áp lực giá.