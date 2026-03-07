Gia Lai chưa ghi nhận tình trạng găm xăng dầu chờ giá tăng 07/03/2026 20:02

(PLO)-Cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex Gia Lai đã ngừng bán xăng, dầu thông qua can, phuy mang về do xuất hiện tình trạng "tích trữ" tăng đột biến.

Ngày 7-3, trao đổi với PLO, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết vài ngày qua trên địa bàn tỉnh có tình trạng người dân mua xăng dầu tăng đột biến nên Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã có điều chỉnh, tránh khan hiếm cục bộ.

Theo chỉ đạo của Petrolimex, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai đã có văn bản gửi các đơn vị thuộc hệ thống Petrolimex tạm ngừng bán bán xăng, dầu qua can, phuy nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa đầu cơ găm hàng.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai có văn bản tạm ngừng bán xăng dầu qua can, phuy.

Theo ông Hà, việc điều chỉnh này nằm trong thẩm quyền của Petrolimex, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trước tình hình thế giới có nhiều biến động.

"Petrolimex nhận thấy có tình trạng nhiều người mua xăng dầu tăng đột biến để tích tích trữ, gây khan hiếm cục bộ. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời sẽ xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu hụt nguồn cung"- ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn hiện cũng bán ra hạn chế, đổ 50 lít/xe.

Để đảm bảo trong cung ứng, dự kiến ngày 9-3, Sở Công thương sẽ tổ chức mời các đơn vị đầu mối họp, thống nhất việc này.

“Các đội quản lý thị trường đang tích cực kiểm tra hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu, chưa có ghi nhận tình trạng găm hàng”, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho hay.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra các cửa hàng xăng dầu, chưa ghi nhận tình trạng găm hàng chờ giá tăng.

Nhiều ngày qua, trước tình trạng lượng mua xăng dầu tăng đột biến, gấp 5-6 lần, ngày 5-3, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai có văn bản yêu cầu các cửa hàng xăng dầu tạm dừng ngay việc bán xăng dầu qua can, phuy.

“Đối với các cửa hàng xăng dầu để xảy ra việc bán can, phuy, công ty sẽ đánh giá và xem xét trách nhiệm thành tích cá nhân, tập thể 6 tháng đầu năm theo quy định”, văn bản nêu rõ.

Trong ngày 7-3, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai - chi nhánh Pleiku để nắm bắt về tình hình cung ứng xăng, dầu trên địa bàn nhưng chưa nhận được hồi âm.