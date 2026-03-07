Gia Lai chưa ghi nhận tình trạng găm xăng dầu chờ giá tăng

Ngày 7-3, trao đổi với PLO, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết vài ngày qua trên địa bàn tỉnh có tình trạng người dân mua xăng dầu tăng đột biến nên Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã có điều chỉnh, tránh khan hiếm cục bộ.
Theo chỉ đạo của Petrolimex, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai đã có văn bản gửi các đơn vị thuộc hệ thống Petrolimex tạm ngừng bán bán xăng, dầu qua can, phuy nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa đầu cơ găm hàng.
Theo ông Hà, việc điều chỉnh này nằm trong thẩm quyền của Petrolimex, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trước tình hình thế giới có nhiều biến động.
"Petrolimex nhận thấy có tình trạng nhiều người mua xăng dầu tăng đột biến để tích tích trữ, gây khan hiếm cục bộ. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời sẽ xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu hụt nguồn cung"- ông Hà nói.
Cũng theo ông Hà, một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn hiện cũng bán ra hạn chế, đổ 50 lít/xe.
Để đảm bảo trong cung ứng, dự kiến ngày 9-3, Sở Công thương sẽ tổ chức mời các đơn vị đầu mối họp, thống nhất việc này.
“Các đội quản lý thị trường đang tích cực kiểm tra hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu, chưa có ghi nhận tình trạng găm hàng”, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho hay.
Nhiều ngày qua, trước tình trạng lượng mua xăng dầu tăng đột biến, gấp 5-6 lần, ngày 5-3, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai có văn bản yêu cầu các cửa hàng xăng dầu tạm dừng ngay việc bán xăng dầu qua can, phuy.
“Đối với các cửa hàng xăng dầu để xảy ra việc bán can, phuy, công ty sẽ đánh giá và xem xét trách nhiệm thành tích cá nhân, tập thể 6 tháng đầu năm theo quy định”, văn bản nêu rõ.
Trong ngày 7-3, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai - chi nhánh Pleiku để nắm bắt về tình hình cung ứng xăng, dầu trên địa bàn nhưng chưa nhận được hồi âm.
Hạn chế bán xăng dầu qua can, phuy
Theo ghi nhận của PLO, hai ngày qua, nhiều người dân ở Gia Lai mang can, phuy đến các cây xăng thuộc hệ thống Petrolimex đều ra về tay không. Một số cửa hàng xăng dầu khác cũng bán với số lượng hạn chế đối với khách hàng có nhu cầu mang về.
Anh Nguyễn Bá Trọng (ngụ xã Tân Bình, tỉnh Gia Lai) cho hay: “Tôi mang can đi mua 30 lít dầu về phục vụ máy đào nhưng cây xăng kiên quyết không bán. Trước đó, tôi thường xuyên đến mua vẫn bình thường. Tôi phải đi năm bảy chỗ mới mua được dầu”.
Tại cửa hàng xăng dầu số 272-274 Lê Duẩn (thuộc chi nhánh Petrolimex Pleiku, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), nhiều người dân mang can nhựa đến mua xăng, dầu nhưng ra về tay không.
Tại cửa hàng xăng dầu số 01 Gia Lai (số 64, Hùng Vương, phường Diên Hồng), anh Nguyễn Văn Long (nhân viên Công ty TNHH MTV Triệu Hải Gia Lai) cho biết: “Tôi mang một thùng phuy đi mua dầu để dùng cho các máy đào, máy múc nhưng phía cửa hàng vẫn chưa bán”.