Vinaconex thông tin việc bắt tạm giam hai lãnh đạo doanh nghiệp 07/03/2026 18:57

(PLO)- Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam hai lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra liên quan sai phạm trong đấu thầu.

Chiều 7-3, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM liên quan đến việc bắt giữ lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT; và ông Dương Văn Mậu, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Theo thông báo, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Ông Nguyễn Hữu Tới, cựu Chủ tịch HĐQT Vinaconex. Ảnh: VCG

Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, Vinaconex đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới nhưng chưa công bố lý do. Sau đó, HĐQT bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn, hiện là Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13-2.

Vinaconex là một trong những nhà thầu xây dựng lớn tại Việt Nam. Năm 2023, doanh nghiệp nằm trong liên danh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành, trị giá khoảng 35.000 tỉ đồng.

Thông tin do doanh nghiệp công bố.

Trước đó hai ngày, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV.

Hai ông này bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.